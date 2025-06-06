Состояние азербайджанского экономиста Гасымова ухудшилось из-за голодовки в заключении

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В пенитенциарном комплексе в Умбакы ухудшилось состояние здоровья азербайджанского экономиста Фазиля Гасымова, который 27 суток проводит голодовку. Из-за голодовки его перевели в карцер, сообщил брат заключенного.

"Кавказский узел" писал, что в марте суд в Баку приговорил экономиста Фазиля Гасымова к девяти годам лишения свободы по делу об изготовлении поддельных денег. Защита пообещала обжаловать приговор. Фазиль Гасымов начал голодовку 10 мая в знак протеста против жестокого обращения.

В августе 2023 года экономист Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где был арестован. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. В деле был еще один обвиняемый – Анар Алиев, который дал показания против Гасымова.

Состояние здоровья экономиста в результате голодовки ухудшилось, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его брат Назим Гасымов. «Фазиль 27-е сутки проводит голодовку в пенитенциарном комплексе в Умбакы. В последние дни у него возникли сильные почечные боли, давление резко падает. На днях, когда его привезли на заседание апелляционного суда, он от слабости не мог стоять на ногах. Никакой медпомощи ему не показывается, врач лишь измеряет кровяное давление», - рассказал Назим Гасымов.

По его словам, состояние Фазиля Гасымова усугубляется тем, что «последние 15 дней его содержат в штрафной камере».

«Условием возвращения в обычную камеру, Фазилю называют прекращение им голодовки. Ему заявили, что пока он не остановит голодовки, будет оставаться в карцере. Фазиль уже проводил длительную голодовку, которая серьезно подорвала его здоровье. В этот раз Фазиль пошел на отчаянный шаг в связи с тем, что из канцелярии СИЗО в Умбакы исчезла подготовленная им апелляционная жалоба. Фазиль считает, что это было сделано преднамеренно. Когда он выразил протест и потребовал возвращения ему документа, он подвергся физическому давлению. Фазиль требует прекращения давления на него и освобождения из тюремного заключения», - отметил брат экономиста.

Фазиль Гасымов объявлял голодовку в СИЗО в июне 2024 года, требуя прекращения уголовного преследования. После 96 суток голодовки он был помещен в реанимацию.

Адвокат Немат Керимли в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» отметил, что преследование экономиста «абсолютно необоснованно».

«Нет ни одного достоверного доказательства против Фазиля Гасымова. Другой фигурант дела Анар Алиев в суде отказался от показаний, данных им на предварительном следствии и заявил, что вообще не был знаком с Фазилем Гасымовым и соответственно не мог совершить вместе с ним каких-либо действий», - отметил адвокат.

Пенитенциарное службе для комментариев в связи с выходным днем по случаю праздника Курбан-байрама оказалась недоступна.

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