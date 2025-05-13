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02:55, 13 мая 2025

Фазиль Гасымов объявил голодовку в заключении

Фазиль Гасымов. Фото: https://yenicag.az/turkiyede-saxlanan-fazil-qasimov-kimdir/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный на девять лет экономист Фазиль Гасымов заявил о жестоком обращении и сообщил, что сотрудники Пенитенциарной службы потеряли написанный им текст апелляционной жалобы на приговор. 

"Кавказский узел" писал, что в марте суд в Баку приговорил экономиста Фазиля Гасымова к девяти годам лишения свободы по делу об изготовлении поддельных денег. Прокурор просил для Гасымова 10 лет тюрьмы. Защита пообещала обжаловать приговор.

В августе 2023 года экономист Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где был арестован. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. В деле был еще один обвиняемый – Анар Алиев, который дал показания против Гасымова. 

Фазиль Гасымов начал голодовку 10 мая, протестуя против нарушения его прав. Гасымов также заявил о “мести” со стороны представителей Пенитенциарной службы Азербайджана, сообщил 12 мая Meydan TV. 

По словам родственников экономиста, Гасымов подготовил текст апелляционной жалобы на приговор, но документ “исчез” из библиотеки исправительного учреждения, где он содержится. Близкие уверены, что утрата жалобы Гасымова была организована преднамеренно. 

В исправительном учреждении экономист подвергся жестокому обращению, в связи с чем объявил голодовку, его семья попросила правозащитников вмешаться в ситуацию, сообщил “Центр исследований против пыток” на своей странице в социальной сети.

Пенитенциарнаяя служба Азербайджана по состоянию на 2.50 мск сегодня не опубликовала на своей странице в Facebook* комментариев относительно голодовки Гасымова. 

Фазиль Гасымов объявлял голодовку в СИЗО в июне 2024 года, требуя прекращения уголовного преследования. После 96 суток голодовки он был помещен в реанимацию. Впоследствии Гасымов начал принимать пищу избирательно: по словам брата, он ест мед и йогурт, присылаемые из дома, но отказывается от еды, которая предлагается в СИЗО. 

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Автор: "Кавказский узел"

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