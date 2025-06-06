Защита Поливановой назвала сфальсифицированным дело о передаче взятки

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Суд в Сочи постановил заключить под стражу активистку Татьяну Поливанову, отказавшись приобщить к делу заявления горожан в ее защиту. Адвокаты намерены обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня силовики провели обыск у руководителя общественной организации РОД (Российское объединение домохозяйств и землепользователей) Татьяны Поливановой в Сочи и задержали ее по обвинению в посредничестве при передаче взятки. Близкие уверены, что преследование связано с общественной деятельностью Поливановой, которая предоставила правовую помощь десяткам сочинских садоводов после изъятия судом их участков по делу о мошенничестве с землями нацпарка Сочи. 5 июня около десятка людей, которым помогла Поливанова, пришли поддержать ее на заседание по избранию меры пресечения и подписали обращение в ее защиту.

Массовое изъятие земельных участков в Краснодарском крае связано с делом о мошенничестве с землями Сочинского национального парка: под арест попали 11 066 земельных участков, в том числе участки, выделенные властями многодетным семьям, а затем суды начали массово лишать владельцев права собственности на эти земли, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба сочинцев за земли в нацпарке".

Центральный районный суд Сочи вечером 5 июня арестовал Татьяну Поливанову на полтора месяца, до 31 июля. Активистку доставили в суд из ИВС уже после закрытия суда, группу поддержки Поливановой в зал суда не пустили. Судья Казимирова отказалась приобщить к делу коллективные и индивидуальные заявления в защиту активистки, поступившие от десятков горожан, назвав их «не имеющими отношения к делу», передал корреспондент “Кавказского узла”.

Судебное заседание, по свидетельствам очевидцев, длилось около полутора часов. Родственники, правозащитники и жители города, поддерживающие Поливанову, собрались у здания суда с утра. Около 20 человек передали суду индивидуальные заявления в защиту активистки: они подробно описали, как именно Поливанова помогала им защищать свои права в конфликтах с местными властями, судьями и правоохранителями.

По словам сына Поливановой, который смог попасть в зал заседаний, активистка была крайне подавлена происходящим. Его самого удалили из зала после начала видеосъемки. Он отметил, что мать привели в зал в наручниках, «как опасную преступницу», посадили в клетку и так же увели в наручниках.

Обвинение настаивало на заключении под стражу, ссылаясь на риск давления на свидетелей и возможное бегство ввиду наличия у Поливановой влиятельных знакомых. Защита, в свою очередь, указывала, что Поливанова всегда оставалась доступной для следствия, не уклонялась от повесток, активно сотрудничала с органами и до сих пор не имела ни одного конфликта с законом.

Адвокаты планируют обжаловать решение об аресте Поливановой. По их мнению, дело не содержит достоверных доказательств и построено на предположениях и искажениях, а мотивом преследования может служить желание устранить активную участницу общественных процессов в Сочи.

«Это пример грубого давления: активистку, занимавшуюся болезненной темой распределения земли и недвижимости в Сочи, пытаются изолировать от внешнего мира без достаточных оснований, при этом суд полностью игнорирует мнение граждан и отказался приобщить материалы, подтверждающие ее репутацию и вклад в защиту прав жителей», - заявил “Кавказскому узлу” один из защитников на условиях анонимности.

По словам адвокатов Поливановой, активистке вменили передачу 60 тысяч рублей некоему чиновнику департамента имущественных отношений Сочи. Сама Татьяна Поливанова отвергает обвинение, хотя подтверждает, что обращалась к этому чиновнику за правовой консультацией по земельным вопросам. Чиновник, чье имя следствие пока не раскрывает, подтвердил ее показания, заявив, что не получал и не просил никаких взяток.

По словам адвокатов, никакой передачи не было, а разговоры велись в контексте правовой консультации по земельным вопросам с этим чиновником. Сама Поливанова факт посредничества отрицает, но подтверждает, что обращалась за консультацией к чиновнику, имя которого пока не раскрывается в интересах следствия. Чиновник дал те же самые показания что никаких взяток не получал и не просил.

Показания против Поливановой дала некая гражданка Кашке, следствие признало ее потерпевшей. Кашке, направившая донос на активистку, утверждает, что Поливанова обещала помочь ей оформить земельный участок для индивидуального жилищного строительства в собственность за взятку в 60 тысяч чиновнику администрации из департамента имущественных отношений Сочи. Участок на улице Гайдара в Лазаревском районе, который фигурирует в постановлении о возбуждении уголовного дела, по данным администрации Сочи, уже застроен: с 2022 года по разрешению властей там был возведен двухэтажный жилой дом. Этот ставит под сомнение сам предмет возможного «содействия» в оформлении указанного участка, отмечает защита активистки.

По мнению защиты Поливановой, заявительница является подставным лицом, а в деле нарушена логика правовой квалификации: в делах о посредничестве во взяточничестве потерпевшей стороной выступает государство, поскольку именно оно несет ущерб от коррупционных действий должностных лиц. Частное лицо, не будучи стороной правоотношений с государственным органом в момент предполагаемого преступления, не может признаваться потерпевшим в таком уголовном деле.

Защитники также пояснили, что квалификация статьи не зависит от размера предполагаемой взятки или посредничества в ее передачи, если она превышает размер МРОТ в РФ. С 1 января 2025 года МРОТ в России составляет 22 592 рубля в месяц, - таким образом, суммы в 60 тысяч рублей достаточно для того, чтобы обвинить Поливанову по статье, предусматривающей от трех до семи лет лишения свободы.

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