Сочинцы попросили суд не арестовывать Поливанову

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Около десятка людей, которым Татьяна Поливанова помогала отстоять права на земельные участки в тяжбах с чиновниками, пришли поддержать ее на заседание по избранию меры пресечения, но активистку так и не доставили в сочинский суд. Собравшиеся подписали обращение в защиту Поливановой.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня силовики провели обыск у руководителя общественной организации РОД (Российское объединение домохозяйств и землепользователей) Татьяны Поливановой в Сочи и доставили ее в изолятор. Суд готовится избрать меру пресечения активистке, обвиненной в посредничестве при передаче взятки. Близкие уверены, что преследование связано с общественной деятельностью Поливановой. В ноябре 2024 года у Татьяны Поливановой и членов ее семьи в Таганроге прошли обыски в связи с делом о мошенничестве с землями нацпарка Сочи. Организация Поливановой предоставила правовую помощь десяткам садоводов, чьи участки были изъяты судом из-за этого дела. Активистка подала иск к Генпрокуратуре России за распространение недостоверной информации.

Массовое изъятие земельных участков в Краснодарском крае связано с делом о мошенничестве с землями Сочинского национального парка: под арест попали 11 066 земельных участков, в том числе участки, выделенные властями многодетным семьям, а затем суды начали массово лишать владельцев права собственности на эти земли, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба сочинцев за земли в нацпарке".

Более десяти жителей Сочи с 9 утра до 18 вечера прождали сегодня у здания суда Центрального района, где должно рассматриваться ходатайство следствия об аресте правозащитницы и активистки Татьяны Поливановой.

Как рассказали собравшиеся, до закрытия суда Поливанову так и не привезли, а дежурить смогли только те, кто мог прийти, потому что многие, кому она помогала, заняты на работе или с детьми. Более того, никому включая родственников и адвокатов не говорят, когда же будет суд. "Мы тут с утра. Суд уже закрылся в 18 часов, а Татьяну Анатольевну все не привозят и суд не проводят. Люди приходили и уходили, не все могут дежурить целый день. У всех дела", - рассказала Вероника Осипова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, пока люди, которые пришли, ожидают начала суда, они решили выразить свою гражданскую позицию в официальном заявлении в суд. Те, кто целый день провел у здания суда, поставили 12 подписей. Копию документа подписанты передали корреспонденту "Кавказского узла"и намерены вручить это заявление судье, который будет рассматривать ходатайство следствия об избрании меры пресечения.

"Мы, жители города Сочи, обеспокоены судьбой Татьяны Анатольевны. Она известна своей общественной деятельностью и кропотливым подходом к каждому, кто обращается к ней за помощью. Мы просим суд избрать для нее меру пресечения, не связанную с лишением свободы", - говорится в заявлении..

Родственники и сторонники активистки убеждены: уголовное преследование Поливановой - это месть за ее разоблачения в громких делах о переделе земель в Сочи. Речь идет о масштабных конфликтах, связанных с лишением граждан участков, якобы попавших в границы нацпарка. Как полагают сочинцы попавшие в этот передел земель, во время подготовки к Олимпиаде 2014 года под крупные частные объекты такие как гостиничные комплексы, канатные дороги, рестораны и казино попали тысячи гектаров особо охраняемых земель национального парка из за чего его размеры сократились в разы. Чтобы пополнить изъятые земли нацпарка под «госнужды» и развернулся массовый отъем земель у простых сочинцев, которые законно владеют участками по соседству с землями национального парка, рассказали сочинцы, собравшиеся у суда.

"У нас была земля в СНТ “Озерное” на улице Леселидзе. Мы купили ее, влезли в кредиты, потому что снимать жилье стало невозможно после того, как цены на квартиру которую мы снимали, выросли от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Мы прожили в Сочи восемь лет. Переехали на участок с детьми, без газа, без удобств, но хоть что-то свое. А потом нам позвонил некий человек, представившийся сотрудником МВД, и информировал нас в 2021 году, что наш участок якобы незаконный. Ни бумаг, ни объяснений. Просто сказал, что мы, оказывается, в нацпарке", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" многодетная мать Мария Губская.

Благодаря Поливановой прокуратура пошла на мировое соглашение: нам оставили 4,5 сотки, хотя одну и забрали. Это был трудный компромисс, но без Татьяны Анатольевны мы бы вообще остались на улице

С этого началась многолетняя судебная борьба семьи Губских. Почти четыре года. В отчаянии Мария обратилась к Татьяне Поливановой — и получила неожиданную поддержку. "Она не взяла с нас ни копейки. Ездила с нами по судам, привлекла кадастровых инженеров, которые тоже бесплатно помогли по ее просьбе, на благотворительной основе как многодетным. Благодаря Поливановой прокуратура пошла на мировое соглашение: нам оставили 4,5 сотки, хотя одну и забрали. Это был трудный компромисс, но без Татьяны Анатольевны мы бы вообще остались на улице", - говорит Губская.

Сейчас ее семья решила покинуть Сочи. "Участок мы продали женщине, решившей построить на нем храм. Деньги, которые мы вложили в участок несколько лет назад, удалось выручить. Сами переезжаем в Краснодар, где хотя бы есть уверенность в завтрашнем дне", - рассказала Мария.

"Эти четыре года борьбы я вспоминаю как травму. Никогда больше не хочу иметь дела с сочинской недвижимостью. Но одно я знаю точно — если бы не Татьяна Поливанова, нас бы просто вышвырнули. Никто бы не заступился. А таких людей, как она, сегодня сажают", - говорит она.

В личном ходатайстве к суду Мария написала: "Поливанова — это тот человек, кто по-настоящему помогает простым людям. Не чиновники, не государство — а именно она. Если бы не Татьяна, мы стали бы бомжами. Суд должен защитить таких, как она - иначе кому мы остались нужны?"

"Она разоблачила подлоги крупных чиновников, за это её и преследуют", считает другой подписант коллективного заявления Михаил Киндрук.

Его семья приобрела участок в посёлке Шиловка в 2010 году в Адлере. Земля была оформлена ещё в 1999 году по постановлению администрации Адлерского района. За годы владения семья обустроила территорию — сад, домик, огород. Но в один момент оказалось, что участок… «пропал». «Через 25 лет его существования он вдруг оказался в нацпарке. Без объяснений. Чиновники самовольно поменяли мой кадастр: сдвинули границы, изменили конфигурацию участка. Потом вообще оказалось, что мой участок неизвестно где и посему его вообще нет. И все потому, что его просто сняли с кадастрового учёта и вписали другой номер моего участка", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Произошло это на фоне уголовного дела 2021 года, когда под арест попали 10 тысяч участков по всему Сочи. Однако участок Михаила в те списки не попал - его включили в дополнительные списки только в 2023 году. «Если эти участки были незаконными, почему не наказали тех, кто их оформлял? Почему страдаем мы - обычные люди, купившие землю на законных основаниях с документами, не признанными фиктивными?» - задался вопросами Михаил.

Татьяна - честный, принципиальный человек. Она не боится называть вещи своими именами

По его словам, когда он обратился к Татьяне Поливановой - впервые почувствовал, что его кто-то действительно слушает.

"Она вникла в ситуацию, изучила документы — и не взяла с меня ни рубля. Только расходы на дело. Мне уже встречались юристы, которые просто тянули деньги и ничего не делали. А Татьяна - честный, принципиальный человек. Она не боится называть вещи своими именами. Она подняла архивы, чтобы доказать, что выдача наших участков была законной. Но власть этого боится. Потому и сажают", - считает Михаил. Сейчас его дело находится в апелляции. Заседание назначено на 16 июня. Михаил говорит, что не представляет, что делать, если Поливанова останется под стражей.

Другая подписантка коллективного заявления в суд Вероника Осипова рассказала, что за купленные четыре сотки борется четыре года, пытаясь отстоять свой участок в Хостинском районе. Её дело дошло до Верховного суда, который отменил решение об изъятии земли и вернул его на пересмотр.

"Я борюсь за свои 4 сотки. И рядом со мной всё это время была Татьяна Поливанова. Она вошла в моё положение - в моей семье инвалид, а денег на юристов нет. Она помогала мне бесплатно. Для неё главное — справедливость", - рассказала женщина.

До сих пор, несмотря на решения Верховного и Конституционного судов, списки арестованных участков только пополняются

Осипова уверена, что без Поливановой тысячи людей в Сочи останутся один на один с системой.

"Если её изолируют, беспредел продолжится. Ведь до сих пор, несмотря на решения Верховного и Конституционного судов, списки арестованных участков только пополняются. Такое ощущение, что одна рука не знает, что делает другая. А виновата в итоге Поливанова. За то, что озвучила правду. За то, что разоблачила, как у людей массово отбирали землю. И это при том, что никто не требует снести казино, канатные дороги и отели, построенные в нацпарке к Олимпиаде-2014 года", - резюмирует женщина.

"Если Татьяну посадят — мы все останемся без голоса и шанса вернуть то, за что мы заплатили, много лет назад купив участки в Сочи", - говорит она.

Обвинения в адрес Поливановой её сторонники считают связанными с ее деятельностью, так как при ее участии удалось придать огласке схемы, по которым после Олимпиады 2014 года происходил перераспределение земель в Сочи - в ущерб и за счет простых жителей.

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