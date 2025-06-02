Жительница Чечни обвинена в мошенничестве с жилищным сертификатом в Ингушетии

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Женщина, заявившая об утрате жилья в ходе военных действий в Чечне, получила в Ингушетии жилищный сертификат на 30 млн рублей. Деньги были обналичены через мнимую сделку, заявили следователи.

Дело против жительницы Чечни было возбуждено по итогам прокурорской проверки. Документы, которые она предоставила чиновникам, чтобы получить жилищный сертификат, оказались поддельными.

Согласно версии прокуратуры, в июне 2024 года жительница Чечни обратилась в Миннац Ингушетии с подложными документами. Эти документы свидетельствовали, что ее семья из 15 человек утратила жилье в результате военного конфликта в Чечне.

До обращения к властям женщина и ее родственники фиктивно зарегистрировались в Карабулаке. “Фактически они там не проживали, вынужденными переселенцами не являлись, прав на участие в государственной программе не имели”, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры республики.

Еще до конца 2024 года женщина смогла получить сертификат на приобретение жилья на сумму около 30 млн рублей. Как полагают следователи, сертификат был незаконно обналичен через фиктивную сделку: жительница Чечни по документам приобрела в Ингушетии два дома, где продолжают жить прежние владельцы. Таким способом денежные средства были похищены, заявили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье о групповом мошенничестве в особо крупном размере при получении выплат (часть 4 статьи 159.2 УК России), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы. Кроме того, уголовное дело о фиктивной регистрации возбуждено против хозяйки дома в Карабулаке, где были зарегистрированы 15 членов семьи обвиняемой.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года живущие в Ингушетии переселенцы из Чечни попросили власти к 30-й годовщине Первой чеченской войны решить их жилищные проблемы – провести индексацию выплат или вернуть статус вынужденного переселенца.

Ллетом 2021 года вынужденные переселенцы из Чечни в Ингушетии пожаловались президенту России, что власти республики не предоставляют им жилье. Государство сняло с себя все обязательства обеспечить этих людей жильем, внеся в 2015 году изменения в закон о вынужденных переселенцах, рассказали правозащитники. Отказы предоставить жилье людям, переехавшим в Ингушетию во время войны в Чечне, чиновники объясняют отсутствием у них статуса вынужденных переселенцев и выплаченными много лет назад компенсациями, которых не хватило на покупку жилья.

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