Вынужденные переселенцы из Чечни напомнили властям о проблеме с жильем

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Живущие в Ингушетии переселенцы из Чечни попросили власти к 30-й годовщине Первой чеченской войны решить их жилищные проблемы – провести индексацию выплат или вернуть статус вынужденного переселенца.

Как писал "Кавказский узел", летом 2021 года живущие в Ингушетии вынужденные переселенцы из Чечни пожаловались президенту России на то, что власти республики не предоставляют им жилье и игнорируют жалобы на нерешенный жилищный вопрос. Государство сняло с себя все обязательства обеспечить этих людей жильем, внеся в 2015 году изменения в закон о вынужденных переселенцах, рассказали правозащитники. Отказы предоставить жилье людям, переехавшим в Ингушетию во время войны в Чечне, чиновники объясняют отсутствием у них статуса вынужденных переселенцев и выплаченными много лет назад компенсациями, которых не хватило на покупку жилья, пожаловались переселенцы.

В феврале 2018 года около 200 вынужденных переселенцев из Чечни пожаловались, что лишились статуса беженцев и права на получение жилья в Ингушетии, получив мизерные компенсации. Глава Ингушетии объяснил их трудности поправками в федеральное законодательство. Людям было предложено самостоятельно оспорить эти поправки в Конституционном суде, и 18 марта 2019 года суд признал не соответствующим Конституции республики положение о том, что вынужденные переселенцы из Чечни, получившие денежные компенсации, не имеют права на получение жилья.

В обращении к президенту, правительству и парламенту России, приуроченном к 30-й годовщине начала Первой чеченской войны, вынужденные переселенцы призвали российские власти вернуться к решению их проблем.

Они предложили провести индексацию выплат, поскольку выплаты не давали гражданам возможность приобрести жильё и имущество, что подтверждено неоднократными Решениями Верховного Суда в период с 2000 по 2002 год. А тем, кто не требует индексации полученных выплат и лишен статуса вынужденного переселенца, необходимо осуществить возврат этого статуса. Это даст им право на восстановление в льготной очереди на жилье и, соответственно, возможность жилищного обустройства путём получения государственного жилищного сертификата, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

В сообщении на сайте центра указано, что после решения Конституционного суда Ингушетии от 2019 года власти так и не исполнили свой долг перед вынужденными переселенцами и даже пресекали новые инициативы по помощи пострадавшим. 26 июля 2023 года группа депутатов КПРФ внесла в Госдуму проект, которым предложила меры по решению жилищного вопроса для 519 семей — жертв войны. Но Госдума постановлением от 16.01.2024 г №5551-8 этот проект отклонила.

15 февраля 2024 года инициативная группа депутатов фракции «Справедливая Россия - Патриоты- За правду» внесла в госдуму проект федерального закона №553605-8. В законопроекте предлагалось «органам местного самоуправления предоставить гражданам, вынужденно покинувшим Чеченскую Республику и нуждающимся в получении жилых помещений, социальные выплаты на их приобретение за вычетом ранее полученных ими размеров денежных компенсаций за утраченное жилье». Но и этот законопроект отклонили — на этот раз правительство России, указано в сообщении.

Еще в июле 2014 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился с беженцами и вынужденными переселенцами в Карабулаке и распорядился решить их вопросы течение месяца. К решению проблемы вынужденных переселенцев в Ингушетии также подключились власти Чечни. В августе 2014 года часть семей, проживавших в пунктах временного размещения и пожелавших вернуться в Чечню, получили ключи от квартир в Грозном.

Власти Ингушетии завершат обеспечение жильем вынужденных переселенцев из Чечни в 2016 году, сообщил на тот момент глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с Владимиром Путиным в мае того же года в Москве. После этого вынужденные переселенцы из Чечни начали формировать общественное объединение для борьбы за получение жилья от государства, и к 30 июня 2020 года в него вошли около 400 семей, рассказала "Кавказскому узлу" руководитель объединения Мадина Дзортова.

Напомним, 11 декабря 1994 года начался ввод российских войск в Чечню, что стало началом первой военной кампании в республике. Спустя 25 лет, в декабре 2019 года, очевидцы тех событий рассказали "Кавказскому узлу", что ввод федеральных войск не выглядел началом полномасштабной войны, и люди до последнего надеялись на мирное разрешение ситуации.

Первая военная кампания в Чечне назревала с 1990 года и проводилась силовыми структурами без учета экспертных оценок, констатировали в 25-ю годовщину тех событий аналитики. Первая чеченская кампания продолжалась до августа 1996 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Как начиналась первая чеченская кампания (декабрь 1994)".

Попытки решить внутренние проблемы с помощью военных кампаний не принесли России хороших результатов, при этом причины и последствия таких операций остаются не самой желанной темой даже для изучения в вузах, указали аналитики в 30-ю годовщину начала боевых действий в Чечне.

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