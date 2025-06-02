Пожизненно осужденный Джантемиров попросил перевода в колонию в Чечне

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Докку Джантемиров, отбывающий пожизненное заключение в Ямало-Ненецком округе, попросил перевести его в колонию на территории Чечни, где живут его родственники.

Как писал "Кавказский узел", в 2008 году Верховный суд Чечни приговорил Докку Джантемирова, Султана Мациева и Шамсуддина Салаватова к пожизненному лишению свободы, а четвертого подсудимого, Висхана Хабибулаева, - к 8,5 года колонии. Они признаны виновными в совершении ряда диверсий, в результате которых погибло более 150 военнослужащих. Приговор был основан только на признательных показаниях обвиняемых, полученных под пытками.

Джантемирову и другим осужденным инкриминировалось уничтожение в Грозном вертолёта с комиссией Генштаба, при котором в 2001 году погибли десять высокопоставленных офицеров, включая двух генералов. Мациев, Джантемиров, Салаватов и Хабибулаев обвинялись также в уничтожении в 2002 году еще одного вертолета, когда погибли четверо военнослужащих, а также в нападениях на военных и силовиков.

Пожизненно осужденный Докку Джантемиров потребовал перевода в исправительную колонию в Чечне, сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В материалах указано, что Джантемиров, отбывая наказание в колонии "Полярная сова" в ЯНАО, направил во ФСИН обращение о переводе в колонию Чечне, где проживают его близкие родственники, но оно не было рассмотрено. Тогда Джантемиров подал иск в один из судов Москвы, пояснив, что из-за игнорирования заявления он "испытывает сильные душевные переживания, что привело к ухудшению здоровья, у него диагностирована язвенная болезнь".

Однако суд вернул иск заявителю из-за неподсудности, указав, что вопрос должна решать инстанция по месту нахождения исправительного учреждения. В суды в ЯНАО с похожим заявлением Джантемиров пока не обращался, пишет агентство.

За последние несколько лет Джантемиров подавал в суды Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа иски к "Почте России" за нарушение сроков пересылки корреспонденции, к колонии из-за ограничения администрацией телефонных переговоров, количества посылок и передач, к медчасти из-за неоказания надлежащей помощи. Все иски были отклонены, говорится в публикации.

Напомним, в сентябре 2022 года стало известно, что Докку Джантемиров требовал миллион рублей за условия содержания в СИЗО Волгограда, где ему, в частности, давали пищу из свинины. Также, по его утверждению, из-за низкой температуры и негерметичных окон он в 2005 году заболел пневмонией в этом изоляторе. Центральный суд Волгограда не удовлетворил иск, облсуд оставил решение в силе.

В январе 2022 года ЕСПЧ назначил компенсации Докку Джантемирову, Султану Мациеву, Шамсудину Салаватову и Висхану Хабибулаеву, которые пожаловались на пытки. Заявители указали, что их подвергали жестокому обращению с применением электрошока, удушения, жестоких избиений резиновыми дубинками, угроз сексуализированного насилия. Силовики вынудили их признаться в различных терактах против сотрудников правоохранительных органов в Чечне. Жалобы этих мужчин ЕСПЧ рассматривал одним кейсом "Джантемиров и другие против России".

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