Новая группа бойцов Росгвардии отправилась из Чечни в зону СВО

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Бойцы 96-го полка оперативного назначения Росгвардии отправлены в зону специальной военной операции на Украине. По словам бойцов, многие из них едут не в первый раз.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая на встрече с президентом России глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что из Чечни с начала военной операции направлены 55 500 бойцов, в том числе 21600 добровольцев. "Сейчас на фронте более 11 тысяч наших ребят из Минобороны, Росгвардии, спецназа "Ахмат" и МВД ЧР", - написал Кадыров в тот же день в своем Telegram-канале.

Из Чечни в зону специальной военной операции отправились бойцы 96-го полка оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации. "Личный состав полностью укомплектован и оснащен всем необходимым", - говорится в сообщении в Instagram* телекомпании от 31 мая.

Как следует из видео, построение бойцов перед отправкой прошло в Гудермесском районе. Авторы сюжета сообщили, что многие бойцы едут в зону СВО не первый раз. Двое из бойцов, которые на видеозаписи говорили на русском языке, рассказали, что уже не менее чем четыре раза были в зоне боевых действий.

Напомним, данные про общее число отправленных из Чечни с 24 февраля 2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. С ноября 2022 года на фоне спекуляций о большом числе отправленных силовиков Кадыров сопровождает каждое свое сообщение об отправке очередной группы призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом он регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Путину в мае 2023 года Кадыров отчитался, что в неделю из Чечни отправляется по 200 добровольцев.

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