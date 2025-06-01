Многодетные семьи в Волгограде попросили выдать пригодные для строительства участки

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Обращение к председателю Следкома России Александру Бастрыкину записали многодетные семьи из Волгограда, которые пожаловались, что им выдают непригодные для строительства земельные участки, тогда как хорошие участки перепродаются.

Многодетные семьи в Волгограде записали видеообращение к главе Следкома России Александру Бастрыкину с просьбой выдать им земельные участки для строительства домов.

Видеообращение опубликовал 31 мая телеграм-канал V1.ru. Его авторы утверждают, что на участках, которые им дали на окраине Советского района, нет воды, электричества и газа, да и в целом они непригодны для жизни.

На видео группа людей - в основном женщин и детей - стоит на проселочной дороге. Одна из женщин, обращаясь к Бастрыкину, рассказала, что чиновники Волгограда много лет отказывают многодетным семьям в выдаче пригодных для строительства земельных участков. "Как мы полагаем, все это по надуманным причинам", - отметила она.

Авторы обращения утверждают, что в Волгограде действует схема по перекупке прав многодетных семей. По словам женщины, существуют в мессенджерах целые группы, где "активно многодетным предлагают продавать свои права за 250 тысяч рублей". "Полагаем, что те, кто скупает права многодетных, имеют связи с чиновниками, так как у них беспрепятственно получается оформить земельные участки в финансово выгодном месте. Впоследствии продав эти участки, они зарабатывают по два-три миллиона", - утверждают многодетные родители.

Женщина утверждает, что многодетные родители обращались по этому поводу к председателю городской думы и прокурору города, на что последние подтвердил, что упомянутая "схема" работает, но сделать ничего не могут.

Другая женщина рассказала, что на выдачу проблемных участков они жаловались в различные инстанции, но безрезультатно. Хотя, по ее словам, обещали выдать хорошие участки с коммуникациями и инфраструктурой. Семьи ждут нормальных участков уже более десяти лет. Она попросила Бастрыкина защитить права волгоградских детей от произвола местных чиновников.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле жители микрорайона "Второй километр" Дзержинского района Волгограда, зная, что 29 апреля президенты России и Белоруссии приедут в город на форум "Великое наследие – общее будущее", пожаловались на проблемы с вывозом мусора, отсутствие канализации и уличного освещения и пригласили президента Путина посетить их квартал. Однако, 1 мая выяснилось, что лишь часть проблема была решена к приезду Путина, но остались проблемы с тлеющими очагами мусора, уличным освещением и неутилизированными шинами.