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11:07, 24 мая 2025

Три бойца со Ставрополья убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Звягинцев, Игорь Шершень и Юрий Резанов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 716 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 23 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 713 бойцов из Ставропольского края.

В поселке Штурм Красногвардейского округа установлен мемориал убитым в военной операции Руслану Звягинцеву, Игорю Шершеню и Юрию Резанову, сообщил 15 мая "Блокнот-Ставрополь" со ссылкой на главу территориального управления.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 716 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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