Два брата из Ессентуков убиты на СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мирослав и Дмитрий Перегуда убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 713 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 22 мая власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 711 бойцов со Ставрополья.

В Ессентуках на территории филиала Ставропольского государственного педагогического института прошла акция «Сад Победы», в рамках которой были посажены саженцы и установлены таблички с именами убитых бойцов - Мирослава и Дмитрия Перегуды, бывших студентов ессентукского филиала педагогического университета, сыновей преподавателя одной из кафедр.

Мирослав Перегуда, боец 177 отдельного гвардейского полка морской пехоты, убит при выполнении специального боевого задания в населённом пункте Курдюмовка Артёмовского района, а его младший брат Дмитрий, рядовой 110-ой гвардейской мотострелковой бригады Донецкой Народной Республики, убит при штурме населённого пункта Новоалександровка Красноармейского района, сообщила администрация Ессентуков в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 713 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.