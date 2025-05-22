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14:46, 22 мая 2025

Боец со Ставрополья убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Новгородцев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 711 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к мая власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 710 бойцов со Ставрополья.

Максим Новгородцев убит в военной операции на Украине в апреле 2024 года, в сентябре того же года он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил  в свое Telegram-канале глава Невинномысска Михаил Миненков, отчитываясь об открытии именной парты.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 711 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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