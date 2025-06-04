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20:02, 4 июня 2025

Житель Адыгеи задержан по делу об оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудниками ФСБ по Адыгее задержали житель республики, подозреваемого в оправдании международной террористической деятельности.

Уголовное дело возбуждено в отношении 24-летнего местного жителя. По версии следствия, он посещал ресурсы международной террористической организации в мессенджере Telegram, где размещал высказывания, содержащие оправдание терроризма.

В частности, он пытался оправдывать деятельность международной террористической организации, запрещенной на территории РФ, сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК России, передает ТАСС. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что в мае суд приговорил к длительным срокам троих краснодарцев, признав их виновными в создании постановочного видеоролика для пропаганды террористических действий.

Также в мае в Ростове-на-Дону Военный суд вынес приговор жителю Волгоградской области, обвиненному в призывах к терроризму из-за комментариев в Telegram. 

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Автор: "Кавказский узел"

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