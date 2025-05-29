Трое жителей Кубани осуждены за пропаганду терроризма

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Суд приговорил к длительным срокам троих краснодарцев, признав их виновными в создании постановочного видеоролика для пропаганды террористических действий.

Дело против трех жителей Краснодара рассматривал Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Согласно версии обвинения, Александр Погорелов, Джамал Маматкулов и Роман Мыськов в марте 2023 года договорились записать и опубликовать в интернете видео с призывами к террористической деятельности.

Подготовка и съемки видео заняли более трех недель: для них Погорелов купил камуфлированную одежду, маски, два беспилотных летательных аппарата, страйкбольную модель автомата Калашникова, штатив и даже “кустарно изготовленный знак населенного пункта городского округа Домодедово Московской области “Ловцово”, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Все трое обвиняемых в камуфлированной одежде и масках снялись в видео, позируя перед камерой с оружием и дронами в руках.

Погорелов, как утверждает обвинение, произнес текст, побуждающий к “борьбе с действующей властью” и “подрыву аэропортов, поездов”. Он же 25 марта 2023 года опубликовал получившуюся запись в интернете в свободном доступе.

Суд назначил Александру Погорелову шесть лет и шесть месяцев лишения свободы. Джамал Маматкулов приговорен к шести годам заключения, Роман Мыськов получил пять лет и шесть месяцев, следует из публикации Telegram-канала суда. В сообщении не уточняется, признали ли они себя виновными.

Комментариями осужденных и их адвокатов относительно версии обвинения и планов обжалования приговора “Кавказский узел” пока не располагает. Статья о публичном оправдании или пропаганде терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК России), по которой вынесен приговор, предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

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