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08:35, 14 мая 2025

Приезжий принес извинения за выкрикивание экстремистских лозунгов в туапсинском кафе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Туапсе арестован на 14 суток мужчина за то, что выкрикивал экстремистские лозунги, находясь в кафе. Извиняясь, он заявил, что был пьян, и даже не знает, что за слова он выкрикивал.

37-летний мужчина задержан в поселке Агой за выкрикивание экстремистских лозунгов.

По данным полиции, мужчина, находясь в кафе в поселке Агой, выкрикивал экстремистские лозунги. Посетители кафе вызвали полицию, которая задержала дебошира. Выяснилось, что он приехал на Кубань из соседней республики на заработки, говорится в сообщении, опубликованном 13 мая в телеграм-канале МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного был составлен протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ . Туапсинский районный суд назначил задержанному наказание в виде 14 суток административного ареста.

Телеграм-канал ведомства также опубликовал короткий видеоролик с извинениями мужчины. На видео его лицо заблюрено, говорит он с акцентом. По его словам, он был очень пьян. "Один ночь я был очень пьяный. Я не знаю, что это был за слова. Говорят, что я сказал это. Я очень сожалею и жалею, я не хотел это сказать. Я даже не знаю, что это за слово. Я раскаиваюсь", - заявил задержанный. Отметим, что в сообщении ведомства не уточняется, что конкретно он выкрикивал.

Ранее "Кавказский узел" писал, что после нападения на уроженцев Ингушетии во Владимирской области было обнародовано видео, в котором молодой человек просит прощения за комментарий об ингушах. Силовики задержали трех человек, присутствовавших на месте избиения, сам инцидент полиция сочла бытовым конфликтом. Опрошенные аналитики считают, что автор комментария приносит извинения не добровольно.

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Автор: "Кавказский узел"

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