Извинения за комментарий об ингушах подчеркнули неэффективность правоохранителей

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Автор комментария со словами ненависти по отношению к выходцам из Ингушетии произнес извинения перед камерой не добровольно. Такие случаи подчеркивают неэффективность действующей в России правовой системы, где принудительные публичные извинения подменяют неотвратимую ответственность по закону.

Как писал "Кавказский узел", после нападения на уроженцев Ингушетии во Владимирской области было обнародовано видео, в котором молодой человек просит прощения за комментарий об ингушах. Силовики задержали трех человек, присутствовавших на месте избиения, сам инцидент полиция сочла бытовым конфликтом.

В нападении участвовало более десятка человек, некоторые из них были вооружены палками, другие бросались камнями и бутылками. По словам очевидцев, конфликт "сопровождался националистическими выкриками", сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Один из координаторов объединения "Русская община" заявил, что нападавшими были "просто местные жители, обычные мужики".

Извинения молодого человека, который призывал «забивать ингушских парней как скот» после нападения на уроженцев Ингушетии во Владимирской области, «Кавказскому узлу» прокомментировали ингушская журналистка Изабелла Евлоева, глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* и ингушский общественный деятель, пожелавший остаться неназванным.

Изабелла Евлоева полагает, что опубликованные извинения не были добровольными. «Извинения, которые мы увидели в видео, по всей вероятности, были сделаны не по доброй воле. Формат публичных извинений – печальная практика, которую популяризировали чеченские власти. Мне, как журналисту и как человеку, такой подход чужд. Извинение – это акт осознания и раскаяния, а не принудительное видео по сценарию», - сказала она «Кавказскому узлу».

Распространение такого формата видеоизвинений журналистка считает результатом неэффективной работы правоохранительных органов. «Если бы в стране работали законы и правоохранительные органы действительно реагировали на разжигание межнациональной розни, а человек, призвавший «забивать ингушей как скот», был бы сразу привлечен к ответственности, в это дело не пришлось бы вмешиваться обычным людям и пытаться самим «восстанавливать» справедливость, так, как это видят они», - отметила Евлоева.

Журналистка видит проблему в том, что подобные заявления стали привычными. «И это видео, и сам конфликт в Камешково – не изолированные эпизоды, а звенья одной цепи, следствие политической системы, которая выстроена в России. Системы, которая выталкивает «инаковость» за пределы допустимого, создавая конфликты на национальной почве, но в держа их в управляемых рамках. Когда в обществе нормализуется насилие и унижение как инструменты власти, это всегда порождает агрессию по горизонтали, между обычными людьми. Корень проблемы не в конкретном парне с видео, а в системе, которая сделала такие вещи возможными и даже привычными», - подчеркнула она.

К выводу, что извинения сделаны под давлением, пришел и ингушский общественный деятель, хотя он не исключает искренности раскаяния.

«Я посмотрел видео и пришел к выводу, что извинения сделаны не добровольно, а под давлением. При этом, как мне показалось, молодой человек был искренен, когда извинялся, то есть было ощущение, что но искренне сожалел о содеянном. Видимо он понял, что писать такие вещи нельзя ни про одну нацию», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его мнению, молодому человеку объяснили его ошибку представители власти. «Скорее всего инициаторы извинений парня – это люди, имеющие причастность к властям, не важно, к каким, ингушским или местным. В целом-то нет отдельных властей в регионах, вся власть в строгой вертикали из центра. Даже в Чечне, хотя иногда им позволяют вольности», - отметил он.

Тот факт, что были опубликованы извинения автора комментария, но не участников драки, активист расценивает так, что найти этого пользователя сети было легче, чем непосредственно причастных к конфликту людей.

«Видимо им удалось быстро найти этого парня, может вся информация о нем была на его личной странице. А вообще такие инциденты - это результат, или скорее отсутствие результативности работы чиновников и власти. С другой стороны, возможно вовлечение активной части националистов в такие истории для того, чтобы отвлечь общество от реальных проблем», - предположил он.

Нельзя полностью исключить, что молодой человек мог самостоятельно догадаться о неправильности своих действий и записать видеообращение, считает Светлана Ганнушкина*.

«Я хочу верить, что никто на него не оказывал давление. Мне хочется думать, что он сам понял, что поступил неправильно и решил записать извинения. Возможно, он написал этот комментарий сразу после новостей о драке, и потом осознал свою ошибку. Бывает же такое, когда на эмоциях что-то говоришь, потом вспоминаешь и тебе стыдно за сказанное. Я надеюсь, что этот молодой человек сам осознал свою ошибку», - сказала она «Кавказскому узлу».

В то же время правозащитница считает целиком правдоподобным, что на молодого человека оказали давление.

«С учетом ставших известными публичных извинений, я не могу исключить, что этого парня нашли, с ним поговорили, и он решил извиниться, - или осознав свою ошибку, или просто испугавшись последствий. Хотя мне хочется верить, что он понял свою ошибку и искренне извинился, а не сделал это только по той причине, что его могут избить на улице», - добавила она.

Ингуши возмущены задержанием земляков за самооборону в Камешково

Среди задержанных по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и хулиганстве есть два уроженца Ингушетии, следует из комментариев, распространившихся в социальных сетях.

Пользовательница Instagram* Танзила Котиева 8 мая написала на своей странице, что задержан ее муж (в социальной сети подписан как Азамат Оздоев) и некий Плиев. “Напали на моего мужа и на братьев, их всего четверо было,а задержали моего мужа несправедливо”, - написала она.

Позднее, 9 мая, Котиева написала, что оба арестованы на два месяца. “Они же просто защищались, это видно на этом видео”, - подчеркнула она, попросив у земляков поддержки. Авторы комментариев высказывают от имени жителей Ингушетии возмущение информацией об аресте земляков.

Издание “Фортанга” 12 мая отметило, что получить комментарии участников драки с ингушской стороны его представителям так и не удалось, как и подтвердить подлинность сообщения Танзилы Котиевой. Сегодня, 13 мая, издание опубликовало новое, прежде не публиковавшееся видео с места конфликта: на этой записи видно, что драка началась с нападения на жителя Ингушетии, которому оппонент нанес удар палкой, подойдя к нему со спины.

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