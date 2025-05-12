Совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции прошли в Нахичевани

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Азербайджанские и турецкие военные провели совместные учения коммандос в Нахичеванской автономной республике.

В совместных учениях коммандос 11 мая приняли участие военнослужащие 9-й бригады коммандос турецкой армии и подразделения Отдельной общевойсковой армии Нахичеванской автономной республики, пишет 11 мая Media.az.

О проведении учений сообщило в соцсетях министерство национальной обороны Турции, информирует Oxu.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале моряки из Азербайджана приняли участие в многонациональных учениях AMAN-25 в Пакистане.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2024 года в Малгобеке был задержан 47-летний местный житель, который обвиняется в похищении в 1999 году с целью выкупа жителя Кировской области.

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