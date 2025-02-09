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03:18, 9 февраля 2025

Азербайджанские моряки участвуют в международных учениях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Моряки из Азербайджана принимают участие в проходящих в Пакистане многонациональных учениях AMAN-25.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2024 года Азербайджан и Иран провели в Каспийском море совместные тактические учения.

Представители Военно-морских сил Азербайджана принимают участие в многонациональных морских учениях AMAN-25, которые проходят в Пакистане, пишет 8 февраля Oxu.az.

Учения проводятся в девятый раз под девизом "Единство во имя мира", они включают портовую и морскую фазы. От Азербайджана в них участвуют группы подводного штурма и подводной обороны ВМС Азербайджана в составе шести человек. Ими командует начальник штаба ВМС, капитан 1-го ранга Теймур Муршудов. Учения продлятся до 11 февраля.

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Автор: "Кавказский узел"

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