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00:47, 4 ноября 2024

Совместные военные учения Азербайджана и Ирана начались в Каспийском море

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджан и Иран проводят в Каспийском море совместные тактические учения, участие в них принимают более 100 азербайджанских военнослужащих.

Как писал "Кавказский узел", ранее отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись взаимными обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Совместные военные учения AZIREX-2024 в Каспийском море проводят Азербайджан и Иран, они проходят под девизом "Сотрудничество во имя мира и дружбы", пишет 3 ноября АПА.

Учения проводятся в иранской акватории Каспийского моря, накануне в морской порт Анхали прибыли два корабля и более 100 человек личного состава Военно-Морских сил Азербайджана, сообщает Oxu.az.

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Автор: "Кавказский узел"

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