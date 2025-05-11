Власти отчитались об отсутствии новых выбросов мазута в Анапе

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На берегу моря в Анапе сегодня во время утреннего осмотра не найдено новых выбросов мазута.

Как писал "Кавказский узел", окончание очистки пляжей Анапы от мазута намечено на 13 мая. Власти Кубани заявили, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями.

Заявления властей о подготовке к курортному сезону перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, 25 апреля выбросы были обнаружены около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и на пляже отеля, а 23 апреля - около того же детского лагеря и базы отдыха.

Роспотребнадзор не исключил возможности открытия пляжей Анапы Ситуация на пляжах Анапы мониторится ежедневно, и их открытие зависит от эффективности работ по очистке песка и морского дна от мазута, заявила глава ведомства.

Сегодня на побережье Анапы новых выбросов мазута не зафиксировано, заявил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "По результатам утреннего обследования прибрежной зоны, которое провели команды городов и районов Краснодарского края, следов свежего загрязнения нефтепродуктами нет", - говорится в публикации.

В частности, было изучено состояние пляжа на участке между селом Витязево и станицей Благовещенской, на пляже «Витязь» в селе Витязево и около дома отдыха «Фея-2» в поселке Джемете, указано в сообщении.

3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал тогда эколог Евгений Витишко.

Напомним, туроператоры констатировали, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом санатории потеряли небольшой процент заявок, так как для их гостей состояние берега не главный критерий.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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