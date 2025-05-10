Роспотребнадзор не исключил возможность открытия пляжей Анапы

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Ситуация на пляжах Анапы мониторится ежедневно и их открытие зависит от эффективности работ по очистке песка и морского дна от мазута, заявила глава ведомства.

Как писал "Кавказский узел", окончание очистки пляжей Анапы от мазута намечено на 13 мая. 23 апреля власти Кубани заявили, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 150 пляжей Анапы и Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями.

18 апреля власти Кубани объявили, что курортный сезон в Анапе состоится, лишь нельзя пользоваться пляжами и купаться в море. Власти сослались на заявление главы Роспотребнадзора о том, что "зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды". Согласно этому же заявлению, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района непригодны для купания. 19 апреля оперштаб Кубани подчеркнул, что в Темрюкском районе доступными для купания остаются около 130 километров берега.

Открытие пляжей Анапы в текущем сезоне зависит от того, как быстро и эффективно проведут мероприятия по их очистке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Все зависит от того, как быстро и как эффективно проведут мероприятия по очистке пляжей", - привел слова Поповой "Интерфакс"

По ее словам, ситуацию на пляжах Анапы "мониторят буквально каждый день".

Отметим, что сегодня к 18.55 мск оперштаб Краснодарского края не отчитывался о ходе работ по очистке пляжей и выбросах мазута на побережье.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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