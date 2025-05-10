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06:59, 10 мая 2025

Жители грузинских городов поддержали протест шахтеров Чиатуры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шахтеры на митинге в Чиатуре потребовали улучшить условия труда и освободить арестованных коллег. К акции протеста присоединились жители других городов Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая в Чиатуре участники митинга, приуроченного к Дню защиты прав трудящихся, потребовали освободить арестованных шахтеров и вмешательства властей в ситуацию.

29 апреля трое шахтеров и один участник акции протеста в Чиатуре были задержаны после конфликта с директором одного из рудников. По данным компании, его вытащили из машины и забросали камнями. Протестующие заявили о применении чрезмерной силы при задержании. Кутаисский горсуд отправил четверых задержанных под арест.

В Чиатуре продолжается протест шахтеров в Чиатура, 9 мая к  протестующим присоединились из солидарности жители других городов.

Участники протеста подчеркнули, что по-прежнему требуют достойных условий труда, выплаты зарплаты и освобождения четырех задержанных шахтеров, сообщает "Грузия Online".

Митинг прошел около городского дома культуры, его участники собирали подписи с требованием освободить задержанных шахтеров, пишет издание.

Митинг профсоюзов в Тбилиси 1 мая 2025 года. Фото с сайта телеканала
23:22 01.05.2025
Участники митинга в Тбилиси потребовали защитить права шахтеров Чиатуры
Представители десяти профсоюзов на митинге в Тбилиси, приуроченном ко Дню защиты прав трудящихся, потребовали внимания к проблемам шахтеров Чиатуры. Ухудшения в социальной сфере происходят на фоне антидемократических изменений политического курса Грузии, указали активисты.

Напомним, 15 марта сотрудники грузинской компании Chiatura Management Company провели в Чиатуре акцию протеста против увольнения. Компания пытается начать процедуру банкротства, однако против выступают профсоюзы. Работники шахт в Чиатуре провели шествие в Тбилиси и потребовали от правительства Грузии не допустить нарушения их прав. 30 марта бастующие объявили, что прекращают проводить митинги и переходят к блокировке Чиатуры.

8 марта управляющая добычей марганца Chiatura Management Company уведомила своих работников об увольнении, объяснив его тяжелым финансовым положением.

В июне 2024 года рабочие шахт в Чиатуре объявили забастовку, потребовав достойной оплаты и улучшения условий труда. Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 24 июня шахтеры и руководство компании достигли договоренности о прекращении забастовки и голодовки. Руководство пообещало повысить зарплату сначала на 5%, затем - до 12%.

В ноябре 2024 года рабочие шахт вновь провели акции протеста. Они заявили, что те 60% от заработной платы, которые им предложило руководство на время простоя, недостаточны для нормального существования.

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Автор: "Кавказский узел"

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