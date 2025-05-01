Участники митинга в Тбилиси потребовали защитить права шахтеров Чиатуры

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Представители десяти профсоюзов на митинге в Тбилиси, приуроченном ко Дню защиты прав трудящихся, потребовали внимания к проблемам шахтеров Чиатуры. Ухудшения в социальной сфере происходят на фоне антидемократических изменений политического курса Грузии, указали активисты.

"Кавказский узел" писал, что митинг, приуроченный ко Дню защиты прав трудящихся, прошел сегодня также в Чиатуре. Его участники потребовали освободить шахтеров, арестованных после конфликта с директором одного из рудников.

В Тбилиси 10 независимых профсоюзов, различные группы трудящихся и Движение за социал-демократию провели на площади Орбелиани митинг под лозунгом «Мы строим страну». Собравшиеся развернули транспарант с надписью «Поддерживаем друг друга».

По словам протестующих, такое место для проведения акции было выбрано ими не случайно, поскольку именно здесь в 1901 году прошла первая акция протеста рабочих Грузии, которые вышли и потребовали нормальных условий труда.

«Эта встреча важна для дальнейшего укрепления связей и сотрудничества ради будущего прогресса, поскольку страна находится в очень плачевном состоянии», - заявила Элене Фасури, представительница Движения за социальную демократию, чьи слова приведены на сайте телеканала «Пирвели».

Шахтеры десятилетиями не могут добиться трудовой справедливости

"Мы хотим увидеть друг друга. Сегодня трудящиеся страны находятся в весьма плачевном положении. В нашей стране на протяжении десятилетий не существует адекватной минимальной заработной платы и страхования по безработице. К этому следует добавить репрессии против народа Чиатуры; шахтеры десятилетиями не могут добиться трудовой справедливости. Мы решили объединиться, поговорить обо всем этом", — сказал Фасури.

После выступлений активистов демонстрация, посвященная Международному дню трудящихся, от площади Орбелиани отправилась шествием в сторону администрации правительства, а затем к парламенту, пишет телеграм-канал Tbilisi_life.

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