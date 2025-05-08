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01:55, 8 мая 2025

Посольство США предупредило сотрудников об угрозе терактов в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Информацию о возможных взрывах в трех торговых центрах Тбилиси распространило посольство США в Грузии. Служба госбезопасности страны в ответ призвала дипломатов не публиковать такие сообщения без согласования с грузинскими силовиками. 

Уведомление о возможной угрозе для граждан США, находящихся в Тбилиси, посольство Соединенных Штатов распространило 7 мая. 

“Обратите внимание, что посольство США узнало об угрозах взрыва в трех торговых центрах Тбилиси. Региональный офис безопасности посольства в Тбилиси рекомендовал всем сотрудникам посольства избегать этих мест до дальнейшего уведомления”, - говорится в экстренном объявлении, опубликованном на сайте дипмиссии. 

В сообщении приведены названия и адреса трех торговых центров, где, по данным посольства, есть угроза взрывов: “East Point” на улице Александра Твалчерилидзе, “Galleria Тбилиси” на проспекте Шота Руставели и “Тбилиси Shopping Area” на проспекте Давида Агмашенебели. 

Служба государственной безопасности Грузии вечером 7 мая отреагировала на это предупреждение посольства США, заявив, что представители ведомства “работают над очередным ложным сообщением”. 

По сообщению ведомства, сотрудники СГБ осуществляют все необходимые и неотложные меры, чтобы обеспечить безопасность граждан. 

“Призываем аккредитованные в Грузии дипломатические представительства с уважением относиться к деятельности служб, ответственных за безопасность, проявлять большую ответственность и воздерживаться от распространения заявлений, не согласованных с соответствующими ведомствами”, - цитирует сообщение службы “Грузия Online”. 

"Кавказский узел" писал, что 6 мая американские конгрессмены большинством голосов проголосовали за MEGOBARI Act, который предполагает введение масштабных санкций против грузинского руководства за отказ от демократии и сближение с Китаем, Ираном и Россией. "Грузинская мечта" резко критикует MEGOBARI Act, инициированный американскими законодателями в конце 2024 года в ответ на упадок демократии в Грузии.

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Автор: "Кавказский узел"

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