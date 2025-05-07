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19:58, 7 мая 2025

Кадыров похвалился присутствием на кремлёвских переговорах

Путин и Кадыров. Кадр видео из телеграм-канала Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/5705

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Кадыров вскоре после заявления о готовности оставить должность отчитался о своем присутствии на переговорах Путина с делегацией Венесуэлы. Вопрос о своей отставке глава Чечни демонстративно оставил на усмотрение президента.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая государственное ИА "Чечня Сегодня" опубликовало очередное заявление Рамзана Кадырова о готовности оставить пост, сделанное в ответ на вопрос журналиста относительно "слухов об отставке". "Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое-разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", - заявил Кадыров. Однако на следующий день Кадыров заявил, что смысл его слов об отставке "многие не поняли". При этом Рамзан Кадыров неоднократно делал заявления о своем будущем, утверждая, что хотел бы оставить должность. 

Кадыров. Иллюстрация создана
12:06 07.05.2025
Главное о семи заявлениях Кадырова об отставке
В мае 2025 года глава Чечни заявил, что просит чтобы его отпустили в отставку, но на следующий день сообщил, что его не так поняли. За последние 10 лет Кадыров не менее семи раз сообщал о своем желании уйти в отставку и при этом оставался на своем посту.

Об участии в кремлевских переговорах Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале. "Сегодня мне выпала честь принять участие в переговорах Президента России Владимира Путина с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которые прошли в Кремле. Обсуждались ключевые направления двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам энергетики, здравоохранения, фармацевтики, транспорта и гуманитарных связей", - написал он.

Глава российского региона отчитался также о том, что "по итогам переговоров стороны подтвердили намерение подписать межгосударственное соглашение о стратегическом партнёрстве", а затем поблагодарил Путина за возможность "изнутри видеть, как формируется ответственная внешняя политика". В конце публикации Кадыров подчеркнул, что "искренне рад" возможности "работать под руководством" Путина.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого показано, как Путин входит в зал, где ждут участники переговоров, и, проходя мимо остальных, здоровается за руку с Рамзаном Кадыровым.

Спрошу у президента. Как скажет, так и будет

После переговоров с делегацией Венесуэлы Кадыров ответил на вопрос спецкора "Коммерсанта" о возможной отставке с поста главы Чечни. "Сегодня спрошу у президента. Как скажет, так и будет. Выборы скоро. Спрошу. Но почему нет? Мы все сделали, все построили. А если что, если проблемы какие у кого-то появятся — вернемся! Но я еще раз говорю: не я решаю!" – приводит слова Кадырова издание.

Рамзан Кадыров. Кадр из видео, опубликованного в телеграм-канале главы Чечни 17 сентября 2023 года Как "хоронили" Кадырова: спекуляции на теме смерти

Путин провел также личную встречу с Кадыровым, сообщает ТАСС. На встрече Кадыров похвалился экономическими показателями Чечни.

Напомним, Рамзан Кадыров еще в апреле 2021 года возглавил рейтинг губернаторов-долгожителей, а в сентябре того же года был избран главой Чечни на новый пятилетний срок с результатом в 99,7% голосов, который побил его же рекорд 2016 года (97% голосов). В июле 2023 года Кадыров опроверг слухи о том, что ему подыскивают замену, заявив о готовности вновь выдвигаться на пост главы Чечни на очередных выборах.

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Автор: "Кавказский узел"

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