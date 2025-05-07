Главное о заявлениях Кадырова об отставках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В мае 2025 года глава Чечни заявил, что просит чтобы его отпустили в отставку, но на следующий день сообщил, что его не так поняли. Это не первый раз за последние 10 лет, когда Кадыров говорит о своем желании уйти и при этом остается на своем посту.

Сам прошу, чтобы меня освободили от должности

5 мая 2025 года Кадыров в интервью агентству «Чечня Сегодня» прокомментировал публикации о своей возможной отставке, заявил: “я сам прошу, чтобы меня освободили от должности” и “надеется”, что его просьбу “поддержат” . На следующий день, 6 мая 2025 года, он опубликовал пост, в котором указал, что “смысл его слов об отставке многие не поняли” . 1

Сам заметил, что засиделся на должности

3 сентября 2022 года Кадыров написал в Telegram, что "сам заметил, что засиделся" на должности. «Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — написал он . Но уже 6 сентября 2022 года глава Чечни заявил в своем Telegram-канале , что может уйти, “только спросив народ и Президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее” .

Если надо, я готов оставить должность

В 2020 году Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что готов оставить свой пост из-за критики президента Франции Эммануэля Макрона в связи с карикатурами Charlie Hebdo и одергивание Кадырова со стороны Крмеля . Кадыров подчеркнул, что комментировал действия президента Франции не как политик, а как мусульманин. “За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь!” – заявил Кадыров .

Я считаю, что пришло время

В ноябре 2017 года в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) Кадыров заявил, что готов к отставке: “не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что - я считаю, что пришло время”. Он подчеркнул, что готов к любому решению Путина, и что в случае отставки будет заниматься семьей, домашними делами и решением «определенных задач» в интересах России. .

Готов всю оставшуюся жизнь охранять мечеть

В июле 2017 года Кадыров заявил, что готов сложить с себя полномочия и "всю оставшуюся жизнь в качестве добровольца охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме" .

Мое время уже пришло. Бывает у человека предел

В 2016 году ​​Рамзан Кадыров заявил, что готов к любому решению, которое примет Путин, и в случае отставки планирует заняться воспитанием своих детей. . "Сейчас, чтобы меня не использовали, мое имя, против моего народа, я считаю, что надо руководству государства найти другого человека (...) Мое время уже пришло. Бывает у человека предел", - заявил Кадыров.

Я двадцать раз просил, чтобы меня отпустили

В апреле 2015 года Кадыров сообщил журналистам, что как "пехотинец верховного главнокомандующего" подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. "Я двадцать раз просил, чтобы меня отпустили. Я не цепляюсь за кресло. Быть главой республики – это очень ответственная работа. <...> Я за эту должность никогда не цеплялся", - сказал Рамзан Кадыров .

Примечания