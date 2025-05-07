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12:06, 7 мая 2025

Главное о заявлениях Кадырова об отставках

Кадыров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

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В мае 2025 года глава Чечни заявил, что просит чтобы его отпустили в отставку, но на следующий день сообщил, что его не так поняли. Это не первый раз за последние 10 лет, когда Кадыров говорит о своем желании уйти и при этом остается на своем посту. 

Сам прошу, чтобы меня освободили от должности

5 мая 2025 года Кадыров в интервью агентству «Чечня Сегодня» прокомментировал публикации о своей возможной отставке, заявил: “я сам прошу, чтобы меня освободили от должности” и “надеется”, что его просьбу “поддержат” 1. На следующий день, 6 мая 2025 года, он опубликовал пост, в котором указал, что “смысл его слов об отставке многие не поняли” 2.

Сам заметил, что засиделся на должности

3 сентября 2022 года Кадыров написал в Telegram, что "сам заметил, что засиделся" на должности. «Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — написал он 3. Но уже 6 сентября 2022 года глава Чечни заявил в своем Telegram-канале 4, что может уйти, “только спросив народ и Президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее” 5.

Если надо, я готов оставить должность

В 2020 году Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что готов оставить свой пост из-за критики президента Франции Эммануэля Макрона в связи с карикатурами Charlie Hebdo и одергивание Кадырова со стороны Крмеля 6. Кадыров подчеркнул, что комментировал действия президента Франции не как политик, а как мусульманин. “За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь!” – заявил Кадыров 7.

 Я считаю, что пришло время

В ноябре 2017 года в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) Кадыров заявил, что готов к отставке: “не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что - я считаю, что пришло время”. Он подчеркнул, что готов к любому решению Путина, и что в случае отставки будет заниматься семьей, домашними делами и решением «определенных задач» в интересах России. 8.

Готов всю оставшуюся жизнь охранять мечеть 

В июле 2017 года Кадыров заявил, что готов сложить с себя полномочия и "всю оставшуюся жизнь в качестве добровольца охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме" 9.

Мое время уже пришло. Бывает у человека предел

В 2016 году ​​Рамзан Кадыров заявил, что готов к любому решению, которое примет Путин, и в случае отставки планирует заняться воспитанием своих детей. 10. "Сейчас, чтобы меня не использовали, мое имя, против моего народа, я считаю, что надо руководству государства найти другого человека (...) Мое время уже пришло. Бывает у человека предел", - заявил Кадыров.

Я двадцать раз просил, чтобы меня отпустили

В апреле 2015 года Кадыров сообщил журналистам, что как "пехотинец верховного главнокомандующего" подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. "Я двадцать раз просил, чтобы меня отпустили. Я не цепляюсь за кресло. Быть главой республики – это очень ответственная работа. <...> Я за эту должность никогда не цеплялся", - сказал Рамзан Кадыров 11.

Примечания

  1. Кадыров рассказал о совете, который ему дал Путин // ИА “Чечня Сегодня”, 05.05.2025.
  2. https://t.me/RKadyrov_95/5700
  3. https://t.me/RKadyrov_95/2786
  4. https://t.me/RKadyrov_95/2793
  5. Кадыров прокомментировал слова о бессрочном отпуске // РИА Новости, 06.09.2022.
  6. https://t.me/RKadyrov_95/1011
  7. “Это мое право”: Кадыров готов оставить должность из-за критики Макрона// Комсомольская правда, 28.10.2020.
  8. Глава Чечни рассказал о мечте оставить пост руководителя республики // Интерфакс, 26.11.2017.
  9. https://t.me/RKadyrov_95/41
  10. Рамзан Кадыров: мое будущее определит Путин // Интерфакс, 02.03.2016.
  11. Кадыров заявил, что готов уйти со своего поста, если это необходимо // РИА “Новости”, 23.04.2015.
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