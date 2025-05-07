Главное о заявлениях Кадырова об отставках
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В мае 2025 года глава Чечни заявил, что просит чтобы его отпустили в отставку, но на следующий день сообщил, что его не так поняли. Это не первый раз за последние 10 лет, когда Кадыров говорит о своем желании уйти и при этом остается на своем посту.
Сам прошу, чтобы меня освободили от должности
5 мая 2025 года Кадыров в интервью агентству «Чечня Сегодня» прокомментировал публикации о своей возможной отставке, заявил: “я сам прошу, чтобы меня освободили от должности” и “надеется”, что его просьбу “поддержат” 1. На следующий день, 6 мая 2025 года, он опубликовал пост, в котором указал, что “смысл его слов об отставке многие не поняли” 2.
Сам заметил, что засиделся на должности
3 сентября 2022 года Кадыров написал в Telegram, что "сам заметил, что засиделся" на должности. «Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — написал он 3. Но уже 6 сентября 2022 года глава Чечни заявил в своем Telegram-канале 4, что может уйти, “только спросив народ и Президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее” 5.
Если надо, я готов оставить должность
В 2020 году Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что готов оставить свой пост из-за критики президента Франции Эммануэля Макрона в связи с карикатурами Charlie Hebdo и одергивание Кадырова со стороны Крмеля 6. Кадыров подчеркнул, что комментировал действия президента Франции не как политик, а как мусульманин. “За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь!” – заявил Кадыров 7.
Я считаю, что пришло время
В ноябре 2017 года в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) Кадыров заявил, что готов к отставке: “не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что - я считаю, что пришло время”. Он подчеркнул, что готов к любому решению Путина, и что в случае отставки будет заниматься семьей, домашними делами и решением «определенных задач» в интересах России. 8.
Готов всю оставшуюся жизнь охранять мечеть
В июле 2017 года Кадыров заявил, что готов сложить с себя полномочия и "всю оставшуюся жизнь в качестве добровольца охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме" 9.
Мое время уже пришло. Бывает у человека предел
В 2016 году Рамзан Кадыров заявил, что готов к любому решению, которое примет Путин, и в случае отставки планирует заняться воспитанием своих детей. 10. "Сейчас, чтобы меня не использовали, мое имя, против моего народа, я считаю, что надо руководству государства найти другого человека (...) Мое время уже пришло. Бывает у человека предел", - заявил Кадыров.
Я двадцать раз просил, чтобы меня отпустили
В апреле 2015 года Кадыров сообщил журналистам, что как "пехотинец верховного главнокомандующего" подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. "Я двадцать раз просил, чтобы меня отпустили. Я не цепляюсь за кресло. Быть главой республики – это очень ответственная работа. <...> Я за эту должность никогда не цеплялся", - сказал Рамзан Кадыров 11.
Примечания
- Кадыров рассказал о совете, который ему дал Путин // ИА “Чечня Сегодня”, 05.05.2025.
- https://t.me/RKadyrov_95/5700
- https://t.me/RKadyrov_95/2786
- https://t.me/RKadyrov_95/2793
- Кадыров прокомментировал слова о бессрочном отпуске // РИА Новости, 06.09.2022.
- https://t.me/RKadyrov_95/1011
- “Это мое право”: Кадыров готов оставить должность из-за критики Макрона// Комсомольская правда, 28.10.2020.
- Глава Чечни рассказал о мечте оставить пост руководителя республики // Интерфакс, 26.11.2017.
- https://t.me/RKadyrov_95/41
- Рамзан Кадыров: мое будущее определит Путин // Интерфакс, 02.03.2016.
- Кадыров заявил, что готов уйти со своего поста, если это необходимо // РИА “Новости”, 23.04.2015.