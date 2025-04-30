Житель Сочи получил срок по делу о госизмене

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Сочинец, работавший в охране железной дороги, признан виновным в "реальной помощи Украине" из-за общения с украинским знакомым.

Уголовное дело жителя Сочи, обвиненного по статье о государственной измене, рассматривал Краснодарский краевой суд.

Подсудимый работал стрелком специализированной группы опорного пункта охраны на железной дороге. Согласно версии обвинения, в 2023 году он отправлял своему знакомому, сотруднику украинской полиции, фото и видео с местами расположения систем ПВО.

Суд пришел к выводу, что "переданные сведения являются оказанием реальной помощи Украине”, говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Кубани.

Обвиняемый дал подробные признательные показания и активно сотрудничал со следствием. Суд счел это смягчающим обстоятельством, назначив мужчине 12 лет строгого режима с ограничением свободы на один год. Это минимальный срок наказания, предусмотренный статьей о госизмене (275 УК России).

Комментариями от обвиняемого или его адвоката относительно планов обжаловать приговор "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал о деле жителя Волгограда, которого силовики заподозрили в передаче украинским военным данных об осужденных-комбатантах. Следствие также вменило мужчине планы захватить здание городской администрации.

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