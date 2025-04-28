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08:39, 28 апреля 2025

Четыре бойца со Ставрополья убиты на Украине

Военные на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Марченко, Виталий Ешмеков, Алексей Вилуйтис и Вячеслав Гришков убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 674 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 25 апреля власти и силовики сообщили, что в военной операции на Украине убиты не менее 670 бойцов из Ставропольского края.

В военной операции убиты Андрей Марченко, Виталий Ешмеков, Алексей Вилуйтис и Вячеслав Гришков, их близким переданы ордена Мужества, сообщил в своем телеграм-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 674 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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