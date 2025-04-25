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16:57, 25 апреля 2025

Боец со Ставрополья убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кирилл Ратников убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 670 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 22 апреля власти официально признали убитыми на Украине не менее 669 бойцов из Ставропольского края. 

В школе №12 города Новоалександровска состоялось торжественное открытие Парты Героя, посвящённой выпускнику школы Кириллу Ратникову, который убит в ходе специальной военной операции, сообщил сегодня глава Новоалександровского муниципального округа Эдуард Колтунов в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 670 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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