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17:38, 24 апреля 2025

Боец из Ростовской области убит в военной операции

Мемориальная доска Айку Бегларяну. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Оксаны Косенко от 24.04.25, https://t.me/kosenko_ok/3346.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Айк Бегларян убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 645 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 15 апреля официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 644  бойца из Ростовской области.

В Целинской школе №8 торжественно открыли мемориальную доску памяти Айка Бегларяна, который погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, сообщила сегодня в своем Telegram-канале глава Целинского района Оксана Косенко.

Как следует из информации на мемориальной доске, видеозапись открытия которой приложена к сообщению, Бегларян убит 21 сентября 2024 года, ему было 37 лет. Посмертно награжден орденом Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 645 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

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