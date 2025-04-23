Житель Астрахани осужден за оправдание захвата школы в Беслане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд назначил штраф астраханцу, признав его виновным в призывах к террористической деятельности и экстремизму.

О приговоре "неоднократно судимому жителю Астрахани" сообщили 23 апреля источники, связанные с силовыми структурами. По их информации, мужчина разделял идеи "террористических и проукраинских националистических группировок".

По информации силовиков, мужчина публиковал в социальных сетях посты с оправданием террористического акта в Беслане, называл Шамиля Басаева "героем чеченского народа", "а также рассказывал, что Астрахань с Украиной", утверждает связанный с силовиками Telegram-канал "Оперативные сводки".

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

Канал опубликовал короткое видео задержания подозреваемого. Судя по записи, мужчину задержали на улице четверо силовиков в гражданской одежде, задержание, вероятно, происходило осенью. Из видеоролика выборочно удален звук, поэтому фразы, которыми обмениваются силовики с задержанным, разобрать невозможно.

Дело астраханца рассматривал Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщил Telegram-канал "Родом из Астрахани", который позиционируется как "Главный канал города и области".

Мужчина признан виновным по двум уголовным статьям - о призывах к террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК России) и призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК России). Хотя обе эти статьи предусматривают реальное лишение свободы, суд назначил ему штраф в 500 тысяч рублей с запретом администрирования сайтов в течение трех лет.

В картотеке Южного окружного военного суда описанию соответствует карточка дела Дениса Полякова - оно поступило в суд в декабре 2024 года, приговор был вынесен 4 февраля. Спустя месяц, 4 марта, суд направил исполнительный лист по делу в Советское районное отделение судебных приставов города Астрахани.

Комментариями от осужденного относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.