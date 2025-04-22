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00:52, 22 апреля 2025

На СВО убит мобилизованный со Ставрополья

Алексей Цапко. Скриншот фото из Telegram-канала Советского муниципального округа от 21.04.25, https://t.me/sovetskiigo/14546.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Цапко убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 669 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 19 апреля власти официально признали убитыми на Украине не менее 668 бойцов из Ставропольского края. 

35-летний Алексей Цапко 25 марта 2024 года убит на территории Запорожской области. Он  родился в хуторе Кононов, там окончил школу.  Далее учился в Зеленокумском училище, затем в Георгиевском техникуме. Работал в СПК агрофирма "Восточное", затем работал в Астрахани, в Санкт-Петербурге. На момент мобилизации был водителем дальнего следования в Краснодарском крае, сообщила 21 апреля администрация Советского муниципального округа.

"13 октября 2022 года Алексей Алексеевич был мобилизован. Проходил службу в звании рядового мотострелковой роты мотострелкового батальона", - говорится в Telegram-канале администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 669 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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