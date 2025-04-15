Спланированный характер стал отличительной чертой нападения на Хорошилова

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Действия человека, который напал на ростовского журналиста Игоря Хорошилова, были заранее подготовлены и продуманы, что исключает спонтанный конфликт. При этом отсутствие прямых доказательств связи с профессиональной деятельностью позволит правоохранителям назвать инцидент бытовым, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", ростовский журналист Игорь Хорошилов сообщил, что на него 13 апреля напал на улице неизвестный. По его словам, нападавший был в маске, обрызгал его из баллончика и несколько раз ударил.

В апреле 2024 года Игорь Хорошилов пожаловался на то, что неизвестные разбили окно в его квартире. Он считает, что таким образом на него оказывается давление с целью отказаться от освещения дела об избиении молодого человека в СИЗО.

Игорь Хорошилов - один из самых известных оппозиционных журналистов региона, считает ростовский политолог Дмитрий Абросимов.

"Он один из самых известных журналистов, которые позиционируют себя как оппозиционные. Он пишет на разные темы, начиная от политики и заканчивая социальными проблемам. У него очень много проектов, его многие знают и уважают за его позицию", - рассказал он "Кавказскому узлу".

При этом Абросимов не уверен, что нападение на Хорошилова связано с его профессиональной деятельностью - он предполагает, что не исключены и "личные счеты". "Могу предположить, но хотелось бы получить ответ на этот вопрос от правоохранительных органов. Пусть проведут расследование и выяснят. В любом случае нападавший должен быть наказан", - отметил он.

Абросимов добавил, что удивлен отсутствием реакции местного отделения Союза журналистов России на этот инцидент. "Реакции от них никакой, они вообще проигнорировали эту тему. Конечно, стоило бы его поддержать и осудить нападение на журналиста", - подчеркнул политолог.

В ростовском отделении Союза журналистов России "Кавказскому узлу" заявили, что Хорошилов не состоит в организации. "Его нет в нашем списке, он не состоит в нашей организации. Мы не комментируем сообщения о нападении, он к нам не обращался", - сказали в организации.

Ростовский правозащитник, пожелавший остаться неназванным, связывает нападение с профессиональной деятельностью журналиста. Нападение не будет расследовано, если за ним стоят высокопоставленные чиновники, полагает он.

"Я наблюдаю за ним довольно часто, читаю его тексты, смотрю видео. Он очень активен и поднимает острые проблемы, не боится о них говорить. До этого нападения уже был инцидент с ним, его не раз пытались запугать, чтобы он перестал так активно заниматься своей журналистской деятельностью. Поэтому, мне кажется, что это нападение тоже связано с его профессией", - сказал он "Кавказскому узлу".

Доказать, что это нападение является воспрепятствованием профессиональной деятельности журналиста, будет нелегко, считает медиаюрист Светлана Кузеванова.

"Потенциально это может быть расценено как воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста – статья 144 УК РФ, наказание – лишение свободы сроком до шести лет, если также было насилие над журналистом. Но чаще все-таки сложно доказать, что это было воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. Чаще подобного рода выпады в отношении журналистов классифицируются именно как бытовые, то есть не связанные с осуществлением профессиональной деятельности", - сказала она "Кавказскому узлу".

Нападение на журналиста в России уголовно наказуемо, квалификация зависит от мотивов, последствий и степени вреда здоровью, указал адвокат Тимур Филиппов.

"Основное условие для квалификации по статье 144 УК РФ - должна быть доказана связь между нападением и журналистской деятельностью потерпевшего, например, мстили за расследование или публикацию, хотели запугать. Квалификация определяется характером насилия и последствий", - сказал он "Кавказскому узлу".

По словам Филиппова, степень причиненного вреда здоровью оценивает судебно-медицинский эксперт, в зависимости от его заключения эти действия могут быть квалифицированы по разным статьям - от побоев до причинения тяжкого вреда здоровью.

"Обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умысел у нападавшего был прямой, заранее сформированный, поскольку он подготовил предметы, облегчающие совершение преступления: чулок, баллон. Преступник, вероятно, следил за жертвой и выбирал место нападения, откуда мог быстро скрыться. После нападения он быстро покинул место происшествия на заранее подготовленном транспорте, что также говорит о предварительном замысле и реализации плана. Маскировка свидетельствует о намерении уйти от ответственности. Таким образом действия нападавшего носили целенаправленный характер. В этом случае исключается спонтанный конфликт или внезапно возникшая неприязнь. Газовый баллон - предмет, используемый как оружие в целях подавления воли жертвы, причинения физической боли и препятствия возможной самообороне. Если связь с журналистикой будет доказана - часть 3 статьи 144 УК РФ - воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия. Если связь с журналистикой не будет доказана, возможная квалификация - хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия, часть 2 статьи 213 УК РФ", - отметил адвокат.

Связаться самим Игорем Хорошиловым "Кавказскому узлу" не удалось. На своей странице в социальной сети журналист опубликовал ссылку на новость о нападении, однако оставил без ответа комментарии подписчиков, которые интересовались его самочувствием после инцидента.

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