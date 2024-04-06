06 апреля 2024, 06:32

Ростовский журналист Хорошилов пожаловался на давление

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Неизвестные разбили окно в квартире ростовского журналиста Игоря Хорошилова. Он считает, что таким образом на него оказывается давление с целью отказаться от освещения дела об избиении молодого человека в СИЗО.

Как сообщал "Кавказский узел", ростовский журналист Игорь Хорошилов был арестован на 10 суток за публикацию в соцсети. Высокопоставленные чиновники считают Хорошилова причастным к критическим публикациям в Telegram-каналах, указал адвокат журналиста Евгений Беркович. На выходе из спецприемника он вновь был арестован на 10 суток.

Ростовский журналист Игорь Хорошилов 5 апреля пожаловался, что неизвестные разбили окно в его квартире и связал это со своей работой, пишет "Ростов-Газета".

По словам журналиста, он присутствовал на суде в Первомайском районе, где была избрана мера пресечения одному молодому человеку. СМИ было разрешено вести фото- и видеосъемку до начала судебного заседания. Хорошилов отметил, что его предупредили о скандальном характере дела, так как молодой человек был избит в СИЗО, причем сделано это был под камерами и в присутствии свидетелей.

Перед началом заседания Хорошилов пообщался с молодым человеком и результаты своей беседы выложил в интернет. После этого, по его словам, ночью ему в окно кинули камень, который пробил стекла насквозь. Увидеть, кто кинул камень, Хорошилову не удалось. Он вызвал полицию и написал заявление. В нем журналист указал, кого подозревает в инциденте.

По мнению Хорошилова, это похоже на давление на журналистов, а ему таким образом указали, чтобы он ничего не писал о деле.

Издание "Пульс Дона" опубликовало заявление Хорошилова, где он обвиняет в инциденте силовиков, которые ему "передали привет".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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