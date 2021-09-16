Защита связала арест Хорошилова с его журналистской работой

16 сентября 2021, 12:24

Ростовский журналист Игорь Хорошилов оказался под следствием, поскольку высокопоставленные чиновники считают его причастным к критическим публикациям в Telegram-каналах, считает адвокат журналиста Евгений Беркович. Вопреки предположениям чиновников, Хорошилов не имеет отношения к этим публикациям, рассказал автор Telegram-каналов Сергей Резник.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 сентября ростовский журналист Игорь Хорошилов был задержан по подозрению в распространении экстремистских материалов. Активист Леонид Санкин сообщил, что задержание Хорошилова связано с постом журналиста об "Умном голосовании" в Facebook. 13 сентября Ростовский областной суд отказался удовлетворить жалобу защиты и оставил в силе решение об аресте Хорошилова на 10 суток.

Журналист Игорь Хорошилов оказался под следствием, поскольку сильно раздражает чиновников публикацией неудобной для них информации, и они считают, что он связан с деятельностью Telegram-каналов, которые принадлежат журналисту Сергею Резнику, сообщил адвокат Хорошилова Евгений Беркович. "Мы опасаемся, что за десять дней ареста [Хорошилова] может быть новое обвинение, и он перейдет в статус обвиняемого, поскольку он сильно раздражает власти. Центр "Э" старается всячески привязать его к Резнику и заодно послать сигнал самому Резнику, чтобы он не возвращался в страну", – сказал Беркович корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Хорошилов находится в спецприемнике УВД Ростова-на-Дону и будет находиться там до 20 сентября. Жалоб на содержание у журналиста нет. Адвокат добавил, что намерен обжаловать отказ об отмене ареста Хорошилову.

На видео, опубликованном 10 сентября на YouTube-канале "Ростовская область сегодня", Хорошилов, находясь в отделении полиции, говорит, что отказывается показывать содержимое своих карманов и выполнять иные действия в отсутствие адвоката. Силовик в ответ угрожает ему еще одним административным делом.

Хорошилов проходит как свидетель по двум делам. Одно из них было возбуждено 28 августа следственным отелом по Первомайскому району Ростова-на-Дону СКР по Ростовской области. Это дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", оно заведено против журналиста Сергея Резника. Хорошилова подозревают в том, что он является администратором принадлежащих Резнику Telegram-каналов, уточнил адвокат. Второе дело было возбужденного в апреле по статье 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков", добавил он.

От следователя, который ведет второе дело, Беркович узнал о прослушке телефона Хорошилова. Подобное прослушивание незаконно, подчеркнул защитник. "Решение о прослушивании разговоров принимается с санкции суда и только в отношении обвиняемого или подозреваемого, а мой подзащитный не является ни тем, ни другим, да и санкции суда я не видел", – отметил Беркович.

Мнение о том, что информация, публикуемая в Telegram-каналах журналиста Сергея Резника, сильно раздражает высокопоставленных лиц также высказал политолог Дмитрий Абросимов. "С [Резником] связывают Telegram-каналы "Зам всех управлений", "Rostov_com" и "ottocazz". Хотя у них относительно небольшая аудитория (максимум несколько тысяч человек), это очень специфичная аудитория – люди принимающие решения – здесь и в Москве. Отсюда и попытки как-то приструнить его. Но поскольку сам Резник уже два года находится вне России, пытаются воздействовать на людей, с которыми он может быть связан", – сказал Абросимов корреспонденту "Кавказского узла".

Сергей Резник заявил, что не удивлен информацией о прослушке телефона Хорошилова. "Обычно ЦПЭ подает некое "левое" заявление в суд, что кто-то совершил преступление, и потому необходимо прослушать его разговоры. Суды штампуют эти разрешения пачками, благо работают в одной связке с ЦПЭ. У меня подобная история была в 2011 году. Все телефоны прослушиваются, все прослушанное тщательно анализируется. По моим прикидкам, в каждом регионе на прослушке стоят телефоны у 200-300 человек. Кого-то слушают больше, кого-то меньше. Я ставил об этом в известность всех, с кем общался. Но многие отмахиваются: "Да кому я нужен, кто меня будет слушать", – сказал Сергей Резник корреспонденту "Кавказского узла".

По его оценке, интерес ростовских силовиков к нему закономерен. "У них бизнес, а журналисты вроде меня мешают этот бизнес вести. А если им кто-то мешает, они всегда пытаются убрать этого человека", – заявил он.

В его преследовании заинтересованы не только силовики, считает Резник. "Сейчас эти люди [из следственного управления] просто отрабатывают заказ, исходящий от бывшего зампредседателя Следственного комитета, ныне находящегося на пенсии. А его наняли [высокопоставленные лица]. Эти люди <…> подали на меня 12-15 заявлений. По одному из этих заявлений возбудили дело и начали хватать на допрос региональных журналистов, чтобы из ничего слепить дело", – считает Сергей Резник.

По словам журналиста, год назад ему передали, что ряд высокопоставленных людей раздражены его Telegram-каналами. "У меня было два канала – один для себя, другой, "Зам всех управлений", я уступил другим людям. Поскольку вычислить этих людей в Ростове-на-Дону не могут, они пытаются достать меня, чтобы через меня выйти на них", – объяснил Резник.

При этом он подчеркнул, что не связывает начало преследований с какой-то конкретной публикацией. "Это просто показатель качественной работы. Когда я пишу ту или иную статью, никогда не знаю, [кого] я в итоге обижу", – заявил журналист.

Сергей Резник отверг причастность Хорошилова к публикациям в подконтрольных ему Telegram-каналах. "Он вообще не может держать формат, необходимый для Telegram-каналов. Я ему несколько раз указывал на то, что нужно тщательнее проверять факты, уважительнее относится к читателям. Но он не внял, и я свел общение с ним к минимуму. Но несмотря на это, у него все равно 8 апреля провели обыск, забрали всю технику, забрали телефон и полдня мурыжили, чтобы он его разблокировал, надеясь, видимо, прочитать переписку со мной. С неделю назад его вызвали на допрос в Первомайское отделение Следственного комитета и с угрозами требовали показаний в отношении меня", – рассказал Резник.

В следственном управлении СКР по Ростовской области отказали в устном комментарии по делу Сергея Резника, потребовав направить письменный запрос, передал корреспондент "Кавказского узла".

Суть проекта "Умное голосование", запущенного командой Навального еще в 2018 году, была в поддержке кандидатов от самых разных политических сил и беспартийных, главное – чтобы они не были связаны с партией власти. 2 сентября полицейские задержали в Ростове-на-Дону журналистку Беллу Насибян, которая является членом команды кандидата в депутаты от партии "Яблоко" Александра Рябчука. На Насибян был составлен протокол за публикацию в Instagram ролика об "Умном голосовании", который силовики сочли пропагандой экстремистской организации.

В единый день голосования, 19 сентября, в Ростовской области, помимо выборов в Госдуму, пройдут выборы и довыборы депутатов различных уровней, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о предстоящих выборах в Краснодарском крае и других регионах отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".