Ростовский журналист сообщил о нападении

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В Ростове-на-Дону совершено нападение на журналиста Игоря Хорошилова. По его словам, нападавший был в маске, обрызгал его из баллончика и несколько раз ударил.

Как сообщал "Кавказский узел", в апреле 2024 года ростовский журналист Игорь Хорошилов пожаловался на то, что неизвестные разбили окно в его квартире. Он считает, что таким образом на него оказывается давление с целью отказаться от освещения дела об избиении молодого человека в СИЗО.

В Ростове-на-Дону неизвестный напал на журналиста Игоря Хорошилова. По его словам, инцидент произошел утром 13 апреля возле дома, пишет "Ростов-газета".

Журналист сообщил, что утром вышел из дома, чтобы сходить в магазин. На автостоянке напротив он увидел, как из серой "Хонды" вышел мужчина. Когда он подошел поближе, выяснилось, что на лицо мужчины натянут капроновый чулок, на котором было нарисовано лицо. Мужчина поравнялся с Хорошиловым, достал баллончик и брызнул ему в лицо. После того как журналист упал, мужчина несколько раз пнул его в бок и еще дважды брызнул из баллончика.

После этого нападавший вернулся в машину и уехал. Номер Хорошилов не запомнил, только первую букву. Журналист уверен, что нападение совершено целенаправленно, но пока не знает, с чем оно связано. "Я пишу регулярно, но пока скандалов не было", - отметил он.

Заявление о нападение поступило в полицию, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщили изданию "Блокнот-Ростов" в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Игорь Хорошилов ранее был арестован на 10 суток за публикацию в соцсети. Высокопоставленные чиновники считают Хорошилова причастным к критическим публикациям в Telegram-каналах, указал адвокат журналиста Евгений Беркович. На выходе из спецприемника он вновь был арестован на 10 суток.

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