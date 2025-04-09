Врачи в Нальчике вынудили пациентку с эпилепсией сменить лекарство

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Врачебная комиссия нальчикской поликлиники №2 сменила лекарственную терапию для пациентки с эпилепсией, которая добивалась через суд выдачи необходимого ей препарата. Новый препарат Юлии выдают, но сама она утверждает, что чувствует себя хуже.

Как писал "Кавказский узел", суд в Нальчике обязал поликлинику №2 выписать пациентке с эпилепсией Юлии К. необходимый препарат, однако врачи отказались сделать это, состояние девушки ухудшилось, сообщила ее мать. Судебный процесс с поликлиникой тянулся полгода, при этом Минздрав Кабардино-Балкарии никак не помог решению проблемы. В мае 2024 года Нальчикский горсуд признал бездействие поликлиники и назначил пациентке 10 тысяч рублей компенсации, но отказался удовлетворить жалобу к Минздраву Кабардино-Балкарии.

Юлия страдает эпилепсией с шести лет. Ей положен противосудорожный препарат "Суксилеп" для приема на постоянной основе. Препарат стоит более 27 тысяч рублей за одну упаковку, которой хватает на два месяца. Кроме того, он не зарегистрирован в России, его надо покупать за границей. Закон допускает возможность индивидуальной закупки зарубежных препаратов для пациентов, которые в них нуждаются, но поликлиника не оформляла необходимые документы, чтобы Минздрав организовал закупку лекарства для Юлии.

Юрист Ибрагим Султыгов, представляющий интересы Юлии, обжаловал вынесенное в 2024 году решение суда. Сейчас дело находится на рассмотрении в Верховном суде Кабардино-Балкарии, а пациентке тем временем выдают иной лекарственный препарат. По словам самой Юлии, смена препарата отрицательно влияет на ее самочувствие.

По словам Султыгова, министерство здравоохранения республики так и не выполнило свою обязанность обеспечить Юлию препаратом "Суксилеп". Минздрав проводил по этому поводу проверку и вынес замечание сотрудникам нальчикской поликлиники №2, но для пациентки это не повлекло решения проблем. Хотя ведомство ссылалось на отсутствие заявки со стороны поликлиники, "ничто не мешало Минздраву Кабардино-Балкарии заказать и ввезти необходимый Юлии препарат", подчеркивает адвокат.

Минздрав республики, в свою очередь, сообщил, что врачебная комиссия сменила Юлии К. лекарственную терапию, отменив ей назначение "Суксилепа". "В настоящее время пациентка получает лекарственный препарат "Депакин", назначенный ей врачом-неврологом, которым обеспечивается регулярно по медицинским показаниям. Смена терапии произведена, в том числе с согласия самой пациентки. Препарат “Депакин” на балансе аптечного пункта при медицинской организации находится в достаточном количестве во избежание прерывания терапии", - говорится в сообщении, опубликованном с официального канала ведомства 8 апреля в комментариях к публикации канала "Сапа Кавказ".

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