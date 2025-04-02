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11:42, 2 апреля 2025

Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции

Военный на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Пименов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1159 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 30 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1158 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит контрактник из села Александровка Александр Пименов, 1998 года рождения, сообщила 1 апреля в своем телеграм-канале администрация Жирновского района. "Он был старшим стрелком отделения (захвата) 3-го взвода (штурмового) 2-й штурмовой роты", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1159 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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