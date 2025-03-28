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23:32, 28 марта 2025

Два бойца из Табасаранского района убиты в Курской области

Мемориальные доски на стене Джульджагской школы. Скриншот фото из Telegram-канала Магомеда Курбанова от 21.03.25, https://t.me/mkurbanov/5504

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Зейфутдин Азизов  и Султан Аваев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1327 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 28 марта власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1325 бойцов из Дагестана.

Зейфутдин Азизов служил в армии с 2012 года, служил в горном спецназе. На специальной военной операции был с первых дней. В составе подразделения сражался на различных направлениях СВО. Погиб при отражении атаки врага на Курскую область, сообщил глава Табасаранского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски бойцу в Джульджагской школе, где он учился.

Капитан Султан Аваев – профессиональный военный. На СВО был с 2022 года. Неоднократно получал ранения в тяжелых боях, но после излечения возвращался на фронт. В августе 2024 года участвовал в отражении прорыва противника в Курскую область. Его подразделение попало в окружение, но сумело отразить атаки превосходящих сил врага. При героическом прорыве к своим Султан Аваев получил смертельное ранение, говорится в сообщении в Telegram-канале главы районной администрации Магомеда Курбанова от 20 февраля.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1327 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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