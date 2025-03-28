Восемь оппозиционеров после обысков в Гюмри заподозрены в подкупе избирателей

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По делам о предвыборном подкупе избирателей в Гюмри задержаны представители альянса "Мать Армения" и родственники кандидата в мэры от блока "Наш город" Мартуна Григоряна. Трое задержанных, по информации силовиков, дали признательные показания.

Как писал "Кавказский узел", утром 27 марта сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис альянса "Мать Армения", также силовики провели обыск в квартире руководителя штаба Ары Восканяна. Лидер альянса Андраник Теванян назвал действия силовиков "предвыборным давлением со стороны властей".

Внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри назначены на 30 марта. В конце октября 2024 года представители оппозиционного блока "Баласанян", в том числе мэр Вардгес Самсонян, досрочно сложили полномочия членов Совета старейшин Гюмри. 8 ноября 2024 Совет старейшин не смог избрать нового мэра, так как правящей политической силе не удалось обеспечить кворум без поддержки оппозиции. И.о. мэра был назначен премьер-министром Армении из кандидатов от правящей силы по результатам праймериз, им стал Сарик Минасян.

В результате обысков в Гюмри есть задержанные, среди них есть представители альянса "Мать Армения" и предвыборного штаба кандидата в мэры от блока "Наш город", депутата парламента от фракции "Честь имею" Мартуна Григоряна, сообщил Антикоррупционный комитет. Кандидат от блока "Мать Армения" на пост мэра Гюмри Карен Симонян заявил, что задержаны 12 сторонников альянса.

По словам Симоняна, представительницу альянса, члена Совета старейшин Гюмри Эмму Григорян правоохранители "с применением грубой силы" доставили в Антикоррупционный комитет в Ереване. Представители ведомства, в свою очередь, заявили, что информация о силовом доставлении депутата не соответствует действительности, а группе оперативного реагирования омбудсмена "предоставлены необходимые разъяснения".

Впоследствии Карен Симонян сообщил, что Григорян отпустили. "Ее задержали, подвергнув стрессу на глазах у двух детей, но ничего не нашли", - цитирует его слова News.am.

По данным Антикоррупционного комитета, по подозрению в даче и получении избирательных взяток, а также в нарушении запрета на благотворительность перед выборами в Гюмри были задержаны восемь человек, в том числе участники предвыборной борьбы и их сторонники. Со стороны представителя одной из политических сил и доверенного лица кандидата "избирателю была предложена взятка при условии, что он проголосует за партию, выдвинутую на выборах в Совет старейшин Гюмри”, также были зафиксированы обещания избирателям "благотворительности" в виде "работ по мощению улиц, приобретения костюмов и другого имущества”.

"Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе списки с паспортными данными граждан и рукописными пометками. Трое из задержанных дали признательные показания", — говорится в сообщении на сайте ведомства. К двоим задержанным в качестве меры пресечения применена подписка о невыезде, к остальным — административный надзор. Имена задержанных в публикации ведомства не приводятся.

В числе задержанных есть отец и сын оппозиционного кандидата в мэры Гюмри Мартуна Григоряна, им вменяют "дело о щебне", сообщил адвокат Арсен Бабаян. Коллега Григоряна, депутат парламента Армении Айк Мамиджанян заявил, что дело связано с покрытием щебнем одной или двух улиц, но то же самое делал, по его словам, и кандидат от правящей партии "Гражданский договор" Сарик Минасян, пишет "Голос Армении".

Согласно результатам финальных предвыборных соцопросов, Сарик Минасян набирает лишь 22% голосов, утверждает со ссылкой на "надежный источник" в правящей партии руководитель аналитического центра "Восканапат", политолог Грант Мелик-Шахназарян. По его информации, итоги этих опросов представители "Гражданского договора" подвели только 26 марта и именно этим вызваны действия властей перед выборами в Гюмри, пишет Panorama.am.

Кандидат в Совет старейшин Гюмри от “Гражданского договора” Назели Багдасарян на пресс-конференции в Гюмри назвала обыски у политических оппонентов накануне выборов "правовым процессом". По ее словам, закон не устанавливает четких сроков, когда могут быть инициированы такие процедуры. "Это не стоит комментировать, чтобы впоследствии это не трактовалось как политическое преследование", - приводит слова Багдасарян Sputnik Armenia.

Лидер движения Андраник Теванян назвал обыски "попыткой создать атмосферу страха и воспрепятствовать работе штаба", отметив, что правоохранители "ничего не нашли" в их гюмрийском офисе. Политик предположил, что силовики имели целью сорвать итоговый митинг альянса перед выборами в Гюмри. Митинг, тем не менее, состоялся вечером 27 марта, фото и видео с мероприятия Теванян опубликовал на своей странице в Facebook*.

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