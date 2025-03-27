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11:59, 27 марта 2025

Силовики провели обыски в офисе альянса «Мать Армения» в Гюмри

Силовики провели обыски в офисе альянса «Мать Армения» в Гюмри. 27 марта 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/874051.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Утром сотрудники правоохранительных органов прибыли в офис альянса «Мать Армения», провели обыск, а также провели обыск в квартире руководителя штаба Ара Восканяна.

Как писал "Кавказский узел", внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри назначены на 30 марта. В конце октября 2024 года представители оппозиционного блока "Баласанян", в том числе мэр Вардгес Самсонян, досрочно сложили полномочия членов Совета старейшин Гюмри. 8 ноября 2024 Совет старейшин не смог избрать нового мэра, так как правящей политической силе не удалось обеспечить кворум без поддержки оппозиции. И.о. мэра был назначен премьер-министром Армении из кандидатов от правящей силы по результатам праймериз, им стал Сарик Минасян. 

Кроме обысков в офисе партии и квартире руководителя штаба, в домах нескольких активистов альянса также прошли обыски, информирует News.am.

О результатах обысков, а также задержаниях активистов сообщений пока не поступало.

«События, происходящие в Гюмри в последние дни, свидетельствуют об обострении предвыборной политической борьбы, в ходе которой становится очевидным, как власти, особенно сила во главе с Николом Пашиняном, пытаются немедленно и устрашающими методами противодействовать действиям блока «Мать Армения»,- заявил лидер альянса Андраник Теванян, слова которого приводят "Новости Армения".

Действия силовиков Андраник Теванян охарактеризовал как "предвыборное давление со стороны властей", которые "игнорируют законы и правовые основы государства".

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Автор: "Кавказский узел"

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