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06:09, 28 марта 2025

Военный из Северной Осетии убит на Украине

Военный на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Убитый на Украине Аслан Ишигов из Моздокского района похоронен в Кабардино-Балкарии. С начала российской операции на Украине убитыми официально признаны по меньшей мере 368 военнослужащих из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 26 марта власти официально признаны убитыми на Украине не менее 367 военных из Северной Осетии.

Имя еще одного убитого на Украине бойца из Северной Осетии 27 марта назвала администрация Моздокского района. По информации чиновников, 57-летний Аслан Ишигов был жителем поселка Притеречный.

Когда и где Ишигов был убит, не уточняется, но 26 марта его похоронили в селении Нартан в Кабардино-Балкарии, следует из сообщения в официальном Telegram-канале муниципалитета. Подробности биографии военного в публикации не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 368 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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