Жалобы туркменских студентов СКФУ вызвали агрессию в соцсетях

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Призывы выдворять туркменских студентов, которые недовольны отчислением из СКФУ, и использовать против них физическую силу оставили пользователи в соцсетях, используя ненормативную лексику и язык вражды. Студенты приехали учиться в Ставрополь на платное отделение и у них есть свои права, возразили оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", граждане Туркменистана, поступившие в университет в Ставрополе, пожаловались на давление и принуждение к переводу в вузы приграничных с Украиной областей. 7 марта акцию протеста студентов разогнали силовики, задержав не менее семи человек, а 8 марта устроили рейд по общежитию, где они проживают. После этого студенты из Туркменистана обратились к уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае с жалобой на дискриминацию, принудительное отчисление и насильственное изъятие паспортов и административные аресты. Руководство Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) представило официальный ответ на адвокатский запрос, касающийся судьбы 48 студентов из Туркменистана, ранее отчисленных или переведенных в другие вузы.

В самом СКФУ 14 марта заявили, что задержанные студенты, прибывшие из Туркменистана, были отчислены по результатам зимней сессии и должны вернуться на родину. После отчисления студенты из Туркменистана столкнулись с нарушением их прав, заявили защитники.

Пользователи соцсетей после публикации роликов о протестах туркменских студентов в Ставрополе сочли, что иностранцы не имеют права предъявлять какие-либо требования.

В частности, такую позицию озвучили комментаторы на странице "ВКонтакте" "Мигранты - все как есть", у которой насчитывается 41 тысяча подписчиков, набрал к 14.00 25 марта.

Часть пользователей, используя ненормативную лексику и язык вражды, предложили отправить всех студентов, не согласившихся с действиями вуза, на родину.

"Нужно на место таких ребят ставить, всех собрать и домой отправить и пусть там права качают! Должна быть коллективная ответственность, один накосячил, всех выслать!!! Остальным будет урок", - предложил Сергей Давыдов.

"Очень странное суждение. Во-первых, Россия многонациональная страна, во-вторых, сейчас все строго касаемо языка и в целом мигрантов", - возразила Мадина Гасанова.

При этом часть пользователей озвучила мнение, что студенты из Туркменистана занимают бюджетные места, на которых могли бы учиться дети из России. "Получается, что 1000 славян и других коренных народностей не смогли получить высшее образование", - указал Михаил Житнев.

Похожую позицию выразили и пользователи сообщества "ВКонтакте" "Богатыри земли Русской", у которого насчитывается 100 тысяч подписчиков.

В частности, пользователь Ирина Чалкина предложила "поганой метлой гнать" иностранных студентов из всех вузов России, так как, по ее мнению, "они всё равно не учатся, а всё за взятки покупают".

Пользователь с ником Вредина твоя отметила, что во времена развала СССР русским не давали возможности спокойно жить на территории отделившихся республик, и российским властям следует вести себя по отношению к мигрантам, не забывая о прошлом.

По мнению пользователя Анна Тимофеева, мигранты испытывают ненависть к россиянам, которую "взращивают и развивают".

Ряд пользователей возмутило то, что студенты в опубликованном видео говорят, не используя русский язык. В частности, пользователь Наталья Гайдар удивилась отсутствию физического воздействия за то, что студент в ролике говорит не по-русски. Часть пользователей предложила использовать меры физического воздействия против "всех подряд".

"Ну зачем так радикально? Нарушили закон и понесут ответственность в соответствии с законом, мы же не в средневековье живём, а в правовом государстве и все перед ним равны", - возразил Никита Селезнев.

"В каком российском законе написано, что можно обучаться в наших вузах, не зная русского языка?" - спросила Людмила Анишина, используя сравнение с животным для описания студентов.

"Молодцы полиция, пусть едут к себе бунтовать", - написал Серега Добрый.

Его поддержала и Жанна Вечернина, указав, что они не приносят никакой пользы государству.

Роман Долинин предложил в случае несогласия студентов с выдворением за рубеж "применять табельное оружие".

Предложение использовать силу при разгоне акции студентов озвучили и пользователи дзен-канала "Великоросс", на который подписаны 211 тысяч человек. Публикация об акции протеста студентов набрала 1165 комментариев.

В частности, пользователь Моя радость поинтересовался, почему не была применена сила. Другие пользователи отметили, что нужно действовать "аккуратно".

Ряд пользователей отметила, что вместо мигрантов нужно заниматься организацией возвращения на родину россиян. "Давайте всё же звать русских, волею судьбы оказавшихся за границей, их миллионы", - написал, в частности, Sergey G.

Аналогичную позицию о действиях в отношении студентов высказали и пользователи Telegram-канала "Блокнот Ставрополь". Публикация о недовольстве студентов из Туркменистана в telegram-канале, на который подписаны 52 745 пользователей, набрала 21 комментарий. "Всех на их родину, пусть там права качают", - написал Владимир.

"И запрет въезда в Россию!" - добавила Надежда.

Дискуссия в комментариях развернулась и на сайте Turkmen.su, под публикацией о туркменских студентах в СКФУ пользователи оставили 75 комментариев.

Большинство комментариев с призывом выдворить студентов оставлены анонимно.

"Пускай у себя учатся эти студенты! Понаехали и на своем гуторят", - написал Аноним.

Часть пользователей указала, что студенты, которые приехали учиться на платном отделении, имеют свои права.

"А ничего, что они деньги заплатили за учёбу?" - указал другой анонимный пользователь

"Кто они вообще такие? Да, они те, кто пришел со своими деньгами в ваши университеты, чтобы получить знания и дипломы! " - написал пользователь Дух Сапар Атаича, сочтя призывы комментаторов к выдворению студентов проявлением шовинизма.

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