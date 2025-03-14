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19:38, 14 марта 2025

СКФУ назвал отчисленными протестующих студентов из Туркменистана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержанные студенты Северо-Кавказского федерального университета, прибывшие из Туркменистана, были отчислены по результатам зимней сессии и должны вернуться на родину, заявили в вузе.

Как писал "Кавказский узел", граждане Туркменистана, поступившие в университет в Ставрополе, пожаловались на давление и принуждение к переводу в вузы приграничных с Украиной областей. 7 марта акцию протеста студентов разогнали силовики, задержав не менее семи человек, а 8 марта устроили рейд по общежитию, где они проживают. После этого студенты из Туркменистана обратились к Уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае с жалобой на дискриминацию, принудительное отчисление и насильственное изъятие паспортов и административные аресты. 

После зимней сессии часть студентов была отчислена, в том числе иностранные граждане, которым предстоит вернуться на родину, привело сегодня РБК заявление пресс-службы Северо-Кавказского федерального университета.

"Часть уже бывших студентов оказались недовольны результатами сессии и бурно проявляли эмоции. Задержанные сотрудниками правоохранительных органов не являются студентами федерального университета", - говорится в сообщении.

"Это обычная процедура, когда отчисленные иностранные студенты должны в короткий срок покинуть территорию нашей страны. Университет проводит соответствующую разъяснительную беседу и помогает с оформлением документов на убытие",  -привело "Ставрополье ТВ" слова проректора по международному сотрудничеству СКФУ Альберт Кумуков.

Пресс-служба вуза отметила, что с начала учебного года ряд обучающихся, в том числе и иностранные студенты изъявили желание перевестись в другие университеты: в Великий Новгород, Тамбов, Саратов, Казань, Самару, Тулу. Все пожелания о переводах удовлетворены. В вузе добавили, что  все процедуры, связанные с отчислением или переводом в другие вузы осуществляются в соответствии с российским законодательством.

Со студентами университета встретился консул Туркменистана Гадам Иламанов, говорится в публикации, но подробности встречи не приведены.

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Автор: "Кавказский узел"

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