Студенты из Туркменистана попросили помощи у омбудсмена Ставропольского края

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Студенты из Туркменистана, обучающиеся в СКФУ, обратились к Уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае с жалобой на дискриминацию, принудительное отчисление и насильственное изъятие паспортов и административные аресты.

Как сообщал «Кавказский узел» граждане Туркменистана, поступившие в университет в Ставрополе, пожаловались на давление и принуждение к переводу в вузы приграничных с Украиной областей. 7 марта акцию протеста студентов разогнали силовики, задержав не менее семи человек, а 8 марта устроили рейд по общежитию, где они проживают.

В обращении, которое подписали Медина Сапардурдыева, Огулгурбан Язымова, Арслан Ходжаниязов и Сухван Башимов, указано, что их вынуждали переводиться в вузы других регионов России - Курской и Белгородской областей. При этом им незаконно отказывали в предоставлении необходимых для перевода в выбранные ими ВУЗы справок, изымали документы и угрожали насильственным выдворением, а полиция, утверждают студенты, «совершила в отношении них противоправные действия».

Из заявления студентов следует, что 8 марта 2025 года около 5.20 в комнату Медины Сапардурдыевой ворвались сотрудник университета Ахмед Хамам и четверо полицейских. Паспорт девушки был изъят под угрозами. В 5.05 того же дня к Огулгурбан Язымовой пришли проректор по безопасности, охранник вуза и трое полицейских, одна из которых была девушкой. Паспорт был отобран после принуждения подписать неизвестные документы. Один из сотрудников полиции фотографировал девушку с бумагой в руках. В 6.00 к Арслану Ходжаниязову в общежитии без стука зашли проректор по безопасности и двое сотрудников полиции. Он отказался предъявить паспорт, однако документ был изъят с применением силы. В 5.39 аналогичная ситуация произошла с Сувханом Башимовым - паспорт был отобран двумя сотрудниками визового отдела и двумя полицейскими.

Студенты заявляют, что подобные действия были массовыми, и пострадали практически все граждане Туркменистана, обучающиеся в СКФУ.

В письме указано, что такие действия нарушают Конституцию Российской Федерации, в частности, право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22), право на защиту чести и доброго имени (ст. 23), свободу мысли и слова (ст. 29), а также право на образование (ст. 43).

«Ни одного другого студента иной национальности не подвергли такому беспределу и гонению», - говорится в обращении.

Авторы письма утверждают, что из-за давления и искусственно созданных преград им не дают возможности продолжить обучение, даже при наличии предложений о переводе в другие вузы.

«Нами и другими студентами из Туркменистана были предоставлены в наше учебное заведение справки о переводе, выданные ВУЗами города Карачаевск, города Ессентуки и города Майкоп. Однако руководство нам в переводе в данные ВУЗы незаконно отказало, забрав справки и не дав письменного отказа. В настоящее время всех студентов граждан Туркменистана отчисляют, лишая нас возможности получить образование на территории РФ», - говорится в заявлении.

Они также сообщают, что «многих студентов незаконно привлекли к административной ответственности, в виде административного ареста 10-ти суток».

Студенты просят Уполномоченного по правам человека вмешаться в ситуацию, защитить их права и гарантировать соблюдение Конституции РФ.

"Кавказский узел" направил запрос в СКФУ для получения комментария относительно жалоб студентов.

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