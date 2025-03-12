Студенты из Туркменистана заявили о давлении и угрозах отчисления в Ставрополе

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Граждане Туркменистана, поступившие в университет в Ставрополе, пожаловались на давление и принуждение к переводу в вузы приграничных областей. Акцию протеста студентов разогнали силовики.

Как писал "Кавказский узел", правозащитники назвали показной борьбу властей в России за легальность миграции, подчеркнув, что действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений.

В 2024 году силовики отчитались о массовых найденных нарушениях миграционного законодательства, в том числе в регионах юга России. Так, в Ростовской области указание покинуть Россию получили 46 граждан Средней Азии. В Волгоградской области во время рейдов выявлены 45 нарушителей миграционных законов.

В этом учебном году Северо-Кавказский федеральный университет в Ставрополе принял большое число студентов из Туркменистана, но при этом они своевременно не получили пригласительные, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один из студентов, попросивший не называть его имени.

«Очень многие приехали прямо в конце декабря, и, пока возились с документами, им сказали, что, так как у них слабый русский, их не допустят к сессии. Им предложили перевестись в другой вуз, если нет — их отчислят и отправят домой. Многие испугались, успели написать заявления и перевелись. Но другие захотели остаться, надеялись, что смогут сдать сессию, после чего у них начались проблемы. Их начали проверять каждый день в общежитии. Если в комнате беспорядок — находили причины отчислять. Если работают где-то, например, находят в комнате сумку «Яндекс.Доставки» — пишут рапорт, забирают сумку или отчисляют. Их обязали отмечаться каждый день в общежитии. Если один раз не отметился — отчисляют. Например, отчислили троих ребят, которые не выходили целые сутки из общежития, а их отчислили за якобы отсутствие отметки в общежитии», - рассказал молодой человек.

Ей сказали, что никто из туркменов не должен пройти экзамен

Также, по его словам, отменены результаты сданных зачетов и экзаменов тех студентов, которые начали сдавать сессии. «Им начали отменять сдачу, вызывать на комиссии и повторно заставлять сдавать экзамены, проверяли их знание русского языка. Если человек прошел сессию, но русским плохо владеет, им […] угрожали, пугали, как могли. Был случай: студент хорошо говорит на русском, всё знает, на все вопросы на экзамене отвечал, но в конце преподаватель попросил студента, чтобы он не обижался. Ей сказали, что никто из туркменов не должен пройти экзамен, надо всех оставить на комиссию, и преподаватель просила прощения, что так делает, но объяснила, что вынуждена», - рассказал студент.

По его словам, большая группа туркменов подала прошения о переводе в другие вузы, однако столкнулись с препонами при попытке перевестись в вузы по желанию. "Если хотите перевестись, то в Курскую и Белгородскую области. Если хотите туда - напишите заявления, а такие, как Карачаевск, Черкесск, Ессентуки, Майкоп - нельзя, якобы они их не могут принимать, хотя за день до этого или в этот же день они забрали справки о том, что их примут", - рассказал студент.

Силовики разогнали акцию протеста студентов

7 марта сотрудники СКФУ вызвали сотрудников правоохранительных органов, поскольку у здания вуза собрались студенты, требующие соблюдения их прав.

На видео, которое направлено в редакцию «Кавказского узла», не менее десятка силовиков выходят с территории университета и направляются к группе студентов, которые мирно стоят за оградой. Один из силовиков хватает одного из стоящих студентов за куртку, применяя к нему грубую силу. Далее к задержанию студента подключаются еще четыре сотрудника полиции, которые скручивают и уводят молодого человека и вместе с ним задерживают еще нескольких, возмущенных их действиями. На территорию самого университета въехало не менее трех служебных машин, которые также видны на видео.

Люди кричали: «Где российский закон? Почему вы их забираете?»

«Студенты собрались в пятницу [7 марта], решили пойти еще раз потребовать у них приказы, чтобы их отпустили в те вузы, где их ждут. Когда они подошли к университету, их завели в какую-то аудиторию, говорили то же самое — что их не отпускают, потому что в этих вузах их не принимают, что справки [о переводе], которые у них на руках, уже недействительны. Собравшиеся сказали, что хотят [перевестись] туда, где договорились. Представители СКФУ вызвали полицию, начали забирать поодиночке парней. Там были и девушки, которые начали заступаться за парней, которые ни в чем не виновны. Их начали избивать, даже девушку. Одна упала от удара. Люди кричали: «Где российский закон? Почему вы их забираете?». Никто не слушал», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из студентов.

Он также отметил, что «среди задержанных оказались и те, кто только подошли и находились в стороне». «Семь человек забрали, им дали по 10 суток за хулиганство. В их постановлении написано, что они оскорбляли полицейских и оказывали сопротивление. Пятница закончилась этим. А уже в субботу, 8 марта, в общежитии начались облавы на студентов», - рассказал молодой человек.

Рейды полиции и представителей СКФУ прошли в общежитии №3 и №6, рассказали очевидцы. «8 марта в 05.20 утра в дверь одной из студенток сильно стучались, так, что ее чуть не сломали. Медине не хотела открывать, но дверь открыли ее соседки. В комнату вошли Ахмед Хамам (сотрудник университета из визового отдела) и четверо полицейских. Первое, что они потребовали, дать им паспорт, спросили, была ли она в том инциденте [с задержанием студентов] в пятницу? Медине ответила, что ее там не было. Ахмед задал вопрос, почему она тогда не была на занятии. Она пояснила, что после собрания пошла на работу. Один из присутствующих пригрозил, что если она не даст паспорт, ее заберут в полицию. После этого она отдала паспорт. Ахмед сказал прийти в университет за паспортом в понедельник», - рассказал очевидец.

После того, как она отдала документ, ей дали какую-то бумагу и потребовали подписать

От студентов требовали подпись под неким документом, о содержании которого им ничего не разъяснили, сообщила другая очевидица. «8 марта, утром в 06.05 в дверь моей соседки начали сильно стучать, почти ломая ее. В комнату вошли проректор по безопасности, охранник университета и три полицейских (одна из них — женщина). Они потребовали паспорт. Она не хотела отдавать его, была напуганная и сонная. После того, как она отдала документ, ей дали какую-то бумагу и потребовали подписать ее. На отказ один из полицейских сказал взять бумагу, держать ее перед собой и сфотографироваться. В итоге другой сотрудник полиции сфотографировал эту бумагу у ее лица, после чего они ушли», - рассказала однокурсница девушки.

Облавы прошли и в комнатах парней, рассказал один из очевидцев. «К Ходжаниязову Арслану в комнату вошли без стука утром в 06.00. Это был проректор по безопасности и два полицейских. Они потребовали паспорт. Арслан показал его, но не хотел отдавать и положил в карман. Тогда двое полицейских взяли его за руки, обыскали и самостоятельно достали паспорт из кармана», - рассказал сообщил он.

Такие же обходы были совершены и в комнатах других студентов. Всего на руках у полицейских и представителей СКФУ был список из 35 человек, которые, по их сведениям, участвовали в протестном сходе студентов днем ранее, сообщил представитель студентов.

Ни узбеков, ни таджиков, ни арабов не заставляют переводиться, только туркменов

По его словам, в этом году на первый курс вуза поступили более 1000 человек из Туркменистана. "Ни узбеков, ни таджиков, ни арабов не заставляют переводиться, только туркменов", - сказал он.

Юристы, представляющие интересы студентов, направили в СКФУ адвокатский запрос с требованием «предоставить заверенные сведения и документы о подаче студентами заявлений на выдачу справок об обучении и переводе, датах выдачи таких справок, а также о подаче заявлений об отчислении и наличии распоряжений об отчислении студентов в связи с переводом в другие вузы», говорится в запросе, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

«Мы направили адвокатский запрос. У них изымают паспорта, студенты платят деньги в РФ, и при этом сталкиваются с дискриминацией по непонятным причинам. В нарушение всех норм их принуждают переводиться в Курскую и Белгородскую области. Хотя у них есть принимающая сторона в Ессентуках и Карачаевске, у них отбирают паспорта, визы заканчиваются, и их заставляют уезжать», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности адвокат задержанных студентов.

Она отметила, что все решения об административных арестах будут обжалованы.

8 марта Ленинский районный суд Ставрополя вынес решения об административном аресте семерых студентов из Туркменистана: Атаева Гайгысыз, Аннаева Ахмета, Амандурдыева Сахыта, Чарыева Османа, Аманова Рустеммухаммета, Сапарова Хаджымырата, Мамедова Давлетмырата.

Им вменили неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ), а некоторым из них - также ч.1 ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство) говорится в постановлениях суда, имеющихся в распоряжении «Кавказского узла».

В постановлениях сторона обвинения утверждает, что каждый из семерых по отдельности «препятствовал движению служебного автомобиля, а на приказ полицейских прекратить противоправные действия и пройти к служебному автомобилю – пытались скрыться», либо выражался нецензурной бранью в корпусе СКФУ, после чего также пытался скрыться от полицейских. Суд принял во внимание во всех случаях показания свидетелей обвинения Варданяна Т.Р. и Демина А.Н. При этом постановления суда идентичны, за исключением имен обвиняемых. В постановлении Османа Чарыева суд и вовсе путается в том, кто именно привлекается к ответственности, называя обвиняемым поочередно самого Чарыева, Амманова Р. и Шахгусейнова А.М. при этом имени последнего и нет среди задержанных студентов.

«Кавказский узел» направил запрос в СКФУ для получения комментария относительно жалоб студентов.

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