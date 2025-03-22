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09:19, 22 марта 2025

Граждане Туркменистана столкнулись с нарушениями прав после отчисления из СКФУ

Полиция разгоняет студентов 7 марта. Кадр из видео.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 35 граждан Туркменистана отчислены из Северо-Кавказского университета в связи с акцией протеста, у них забирают паспорта, а затем депортируют на родину. По оценке адвоката, права студентов на защиту нарушены.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта руководство Северо-Кавказского федерального университета заявило, что граждане Туркменистана, которых задержали силовики, уже лишены статуса студентов: они были отчислены по итогам зимней сессии и должны вернуться на родину.

Студенты из Туркменистана пожаловались на давление и принуждение к переводу в вузы регионов, граничащих с Украиной. 7 марта силовики разогнали акцию протеста студентов, задержав не менее семи человек, а 8 марта устроили рейд по общежитию. После этого студенты из Туркменистана пожаловались региональному омбудсмену на дискриминацию, принудительное отчисление, насильственное изъятие паспортов и административные аресты.

Отчислены не менее 35 туркменских студентов, которых администрация СКФУ называет участниками протестной акции против решения об административном переводе в вузы Курской и Белгородской областей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель студенчества, попросивший не называть его имени.

По его словам, помимо того, что семь студентов были арестованы на 10 суток, администрация вуза и полиция ищут остальных предполагаемых участников стихийного протеста.

Им купили билеты и вернули паспорта только в момент посадки в самолет

«Появились новые факты: власти активно ищут студентов, участвовавших в протестах. Как только их находят, под предлогом проверки документов отбирают паспорта. 17 марта тех, у кого паспорта забрали в субботу 8 марта, депортировали в Туркменистан. Им купили билеты и вернули паспорта только в момент посадки в самолет. Деньги, которые у них изъяли, обещали вернуть на карты. Всего из университета отчислили 35 человек – всех, кого сочли участниками митинга. Однако среди них были и те, кто просто заходил в корпус по своим делам», - рассказал он.

Один из студентов, арестованных на 10 суток за «хулиганство», также получил штраф в 30 тысяч рублей. "На суде он сказал, что их хотят отправить на войну. Судья возразил, что это нельзя называть войной. В ответ студент спросил: «Вам можно, а нам нет?». Он считает, что именно за эти слова его оштрафовали. 17 марта в 19.00 всех задержанных выпустили. Однако сразу после освобождения сотрудниками миграционной службы был задержан один из них. Его отправили в Невинномысск, где содержат мигрантов, подлежащих депортации", - рассказал источник.

Во всех постановлениях суда написано, что студенты «не сопротивлялись полиции», но при этом «выражались ненормативно в их адрес». Даты судебных заседаний по обжалованию административных арестов пока не назначены, сообщил представитель студенческого сообщества.

«Из 35 отчисленных студентов многие скрываются на квартирах. Некоторых уже задержали, забрали у них паспорта, и в ближайшее время также отправят в Туркменистан. Это визовая страна, и студенты приезжают по студенческим визам. После аннулирования виз у них есть 3 рабочих дня на выезд из России. Однако в этом случае администрация СКФУ [...] изымает паспорта, чтобы официально аннулировать визу. В других вузах так не делают – аннулируют в базе, но паспорта не забирают. Наш адвокат до сих пор ждет ответа от университета, но на его запрос так и не ответили», - рассказал он.

Он также сообщил, что на обращение студентов к краевому омбудсмену ответов не последовало. «В пятницу 14 марта передали запрос, но реакции не последовало», - сказал источник.

Юристы указали на правовые последствия арестов и депортации туркменских студентов

У адвоката, представляющего интересы задержанных студентов, информации о точном числе депортированных учащихся нет. «Точное количество отчисленных неизвестно, но нам известно, что половину студентов принудительно отправили из страны. Задержанных должны были освободить 17 марта в 15.10, но на тот момент выпустили не всех. Когда же их освободили, силовики сразу же задержали их снова, увезли в отделение и заставляли подписывать какие-то документы, не дав разъяснений», - рассказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Во всех случаях было нарушено право на защиту

Он отметил, что все студенты были отчислены "задним числом". «Все студенты, участвовавшие в акции, были отчислены еще 7 марта. Мы считаем, что во всех случаях [при рассмотрении административных материалов] было нарушено право на защиту. На наше обращение к уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае ответа пока не последовало», - сказал защитник.

Московский юрист Валентина Чупик, оказывающая бесплатную правовую помощь мигрантам, не комментируя неизвестные ей подробности истории с туркменскими студентами из СКФУ, сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что все депортируемые в Туркменистан граждане этой страны могут столкнуться с реальным преследованием.

«Депортированных из России или любой другой страны в Туркменистане реально преследуют. Я не следила [за делом студентов СКФУ], но считаю, что [они] под угрозой запрета на въезд в Россию [по основанию] «угрозы национальной безопасности РФ» и в Туркменистане как «потенциально неблагонадежных», - сказала Чупик.

Комментарий ставропольского омбудсмена о рассмотрении обращения студентов из Туркменистана и принятых мерах в защиту их прав получить пока не удалось. В аппарате омбудсмена корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что «не владеют информацией».

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Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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