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00:49, 20 марта 2025

Правозащитники усомнились в результате жалобы заключенных Кадырову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из колонии в Чечне, заключенные которой пожаловались на действия администрации, не поступало массовых жалоб правозащитникам, а результатом их обращения к Рамзану Кадырову может стать дополнительное наказание. 

Как писал "Кавказский узел", заключенные исправительной колонии строгого режима в Чечне обратились к Рамзану Кадырову с коллективной жалобой на руководство учреждения, после чего подверглись репрессиям и были лишены продуктов питания. 

В обращении утверждается, что сотрудники администрации из числа руководителей колонии вымогают взятки с осужденных. В жалобе также рассказывается о систематическом изъятии личных вещей осужденных, включая спортивную одежду, обувь и предметы первой необходимости. Особое внимание в жалобе уделено практике оплаты за вакуумную упаковку продуктов, которые привозят заключенным родственники. 

Жалобы заключенных в Чечне на руководство исправительной колонии "Кавказскому узлу" прокомментировали правозащитники Валентин Богдан, Анна Каретникова и Руслан Кутаев, который также был заключенным этой колонии. 

Колония строгого режима в Чечне, заключенные которой пожаловались на руководство, не раз упоминалась в СМИ в связи с нарушением прав осужденных, констатировал Валентин Богдан. "Я не могу сказать, что нарушения там носили системный характер, но в СМИ появлялись публикации о разного рода нарушениях прав заключенных. Возможно, там их больше, но не все заключенные об этом готовы говорить и делиться информацией. К нам поступала жалоба от одного заключенного, который в свое время был в этой колонии, но он отзывался положительно, его жалоба была не по этой колонии. От других заключенных положительных впечатлений не слышал", - рассказал он "Кавказскому узлу".

Условия в этой колонии он оценил как достаточно жесткие. "Известно, что в этой колонии были истории пыток, но в каждом регионе России есть одно учреждение, которое славится тем, что существует именно для устрашения жалобщиков. Мне сложно судить, даст ли жалоба заключенных Кадырову какие-то положительные результаты: либо примут меры, и жалоба будет удовлетворена, пойдут им навстречу, либо жалобщики будут наказаны так, как сочтут нужным сотрудники ФСИН. Для них отстаивающие свои права заключенные - своего рода как красная тряпка для быка", - отметил он.

Относительно жалобы заключенных на требование колонии по вакуумной упаковке продуктов для передач Богдан отметил, что это "чеченское нововведение".

"Я впервые слышу про такое требование и не представляю, на основании чего колония может выдвинуть такое требование. Если такое требование реально есть, то это придумано для того, чтобы как-то напакостить неугодным заключенным - своеобразная репрессивная мера, как и плата за каждый килограмм продуктов. Согласно нормам, заключенные могут в квартал получить около 20 килограммов продуктов в посылках. Если с родных взымают плату за лишние килограммы, то это уже превышение полномочий", - указал правозащитник.

Анна Каретникова, работавшая в прошлом аналитиком ФСИН, также впервые слышит про требование вакуумной упаковки продуктов для заключенных. «Я вообще ничего не знаю про вакуумную упаковку», - сказала она «Кавказскому узлу». По словам Каретниковой, она жалоб из этой колонии в Чечне не получала.

Руслан Кутаев, который провел в этой колонии три года (с 2014 по 2017 год, - прим. "Кавказского узла"), на личном опыте с подобными злоупотреблениями не сталкивался.

"Я в этой колонии провел три года, знаю ее прекрасно. В те годы, когда я находился там в заключении, я не мог пожаловаться на отношении сотрудников к заключенным, на еду в столовой - в других местах не так хорошо кормили. Возможно, сейчас там ситуация поменялась в худшую сторону, не исключаю этого, но там все было хорошо в то время, когда я был в этой колонии", - рассказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, в месяц Рамадан все заключенные получали посылки от чеченских благотворителей. "Вы говорите, что их лишили еды в месяц Рамадан, а я вспомнил, что нам, наоборот, передавали посылки от местных благотворителей, спонсоров. Мне очень жаль, что этого сейчас там нет. Я надеюсь, что жалоба заключенных дойдет до адресатов и их не накажут, а наоборот, решат все проблемы заключенных, потому что такого не должно быть, особенно в священный месяц", - заключил он.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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