Житель Кубани задержан по делу о госизмене

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Мужчина подозревается в том, что передал информацию о военном объекте украинским спецслужбам.

По версии управления ФСБ, житель Краснодарского края 1979 года рождения связался с представителями украинских спецслужб и по их заданию собрал и передал информацию о работе военного объекта на территории региона.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Мужчина раскаялся на камеру, пишет со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону "BFM Кубань".

"Кавказский узел" сообщал, что ранее суд признал жителя Новороссийска виновным в госизмене и приговорил к 15 годам колонии строгого режима.

25 января стало известно, что суд в Краснодаре арестовал на два месяца летчика гражданской авиации, который подозревается в переводе денег для финансирования вооруженных сил Украины.

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