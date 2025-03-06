Житель Новороссийска осужден за госизмену

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Суд признал Дмитрия Левина виновным в госизмене и участии в террористической организации и приговорил к 15 годам колонии строгого режима.

Судом установлено, что Дмитрий Левин получил гражданство России в 2019 году. Являясь противником проведения специальной военной операции, в период с января по март 2024 года он по собственной инициативе связывался со спецслужбами Украины, а также с представителями проукраинской организации, признанной в России террористической. По заданию кураторов он собирал информацию, касающуюся деятельности Военно-морского флота России, в частности данные о количестве и местонахождении военных кораблей в акватории Цемесской бухты Новороссийска, а также гражданских судов в порту. Полученные сведения, в том числе фотоснимки военно-морской техники с указанием географических координат ее расположения, Левин передавал кураторам, сообщила Генеральная прокуратура России.

Южный окружной военный суд признал Левина виновным в государственной измене и участии в террористической организации. Ему назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима, пишет со ссылкой на пресс-службу суда "Коммерсант".

Как писал "Кавказский узел", житель Новороссийска был задержан в феврале. По версии следствия, он передавал подконтрольной спецслужбам Украины организации сведения о военном объекте. В отношении него было возбуждено уголовное дело о госизмене, финансировании экстремизма и о содействии терроризму.

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